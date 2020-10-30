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Institutos elevam nível de atenção para chuvas intensas em todo o ES

Alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já chamavam a atenção para  a queda de temperatura e chuvas intensas. Avisos do Inmet e Incaper reforçam o sinal de alerta para a instabilidade do clima em solo capixaba. Confira!

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 16:58
Chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória: fim de semana deve ser de tempo instável Crédito: Fernando Madeira
A noite de quinta-feira (29) e o início da manhã desta sexta-feira (30) foram marcados por alertas climáticos para o Espírito Santo. Entre ventos com forte intensidade, queda de temperatura e chuva na maior parte dos municípios, já havia a expectativa de tempo instável em território capixaba durante o fim de semana. A previsão tem ganhado força nas últimas horas, após avisos com maior grau de risco.
Durante a manhã desta sexta, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta, classificado como aviso de atenção (grau 2) para declínio acentuado na temperatura máxima. Em algumas localidades a queda poderá ser superior a 10?°C. O Inpe destacou, também como aviso de atenção, o risco de chuvas intensas em municípios capixabas.

NOVOS AVISOS

INPE
Deverá entrar em vigor um novo alerta, classificado como aviso especial (grau 3), para chuvas intensas, entre as 18h desta sexta e as 10h deste sábado (31). Em algumas localidades, devem ocorrer acumulados que podem exceder os 100 mm.
Veja quais são os municípios:
  • Afonso Cláudio;
  • Alegre;
  • Alfredo Chaves;
  • Apiacá;
  • Atilio Vivacqua;
  • Baixo Guandu;
  • Bom Jesus do Norte;
  • Brejetuba;
  • Cachoeiro de Itapemirim;
  • Castelo;
  • Conceição do Castelo;
  • Divino de São Lourenço;
  • Domingos Martins;
  • Dores do Rio Preto;
  • Guaçuí;
  • Ibatiba;
  • Ibitirama;
  • Iconha;
  • Irupi;
  • Itaguaçu;
  • Itapemirim;
  • Itarana;
  • Iúna;
  • Jerônimo Monteiro;
  • Laranja da Terra;
  • Marataízes;
  • Marechal Floriano;
  • Mimoso do Sul;
  • Muniz Freire;
  • Muqui;
  • Piúma;
  • Presidente Kennedy;
  • Rio Novo do Sul;
  • Santa Maria de Jetibá;
  • São José do Calçado;
  • Vargem Alta;
  • Venda Nova do Imigrante.
INMET
Outro alerta semelhante para chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso para todo o Espírito Santo é válido até as 10h deste sábado e foi classificado como grau de perigo, o terceiro dos quatro níveis.
Mapa do Inmet mostra área sob risco de chuvas
Mapa do Inmet mostra área sob risco de chuvas Crédito: Inmet
Há previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhada de ventos intensos, com velocidade entre 60 e 100 km/h. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, informou o Inmet.
INCAPER
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) atualizou, na tarde desta sexta-feira, um aviso para parte do Espírito Santo (veja o mapa), que está sob nível de atenção "devido às condições meteorológicas favoráveis para a ocorrência de chuvas contínuas".
O Incaper ressalta que as chuvas podem resultar em acumulados expressivos de precipitação em alguns trechos. O alerta é válido até domingo (1).
Incaper alerta para chuvas contínuas no ES
Incaper alerta para chuvas contínuas no ES Crédito: Incaper

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