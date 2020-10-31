Chuva elevou o nível do rio em dois metros acima do normal Crédito: Internauta

Castelo, município do Sul do Espírito Santo, está em situação de alerta, de acordo com a Defesa Civil. Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuvas foi o segundo maior do Estado e elevou o nível do rio em dois metros acima do normal. Desde a madrugada, o órgão monitora o munícipio e orienta os moradores da cidade.

Nível do rio sobe e deixa Castelo em estado de alerta

Cachoeira do município amanheceu com volume de água elevado

Mais cedo, foi registrado um grande volume de água na Cachoeira do Furlan, localizada no interior do município. Anderson Furlan, autor do vídeo e morador da região, disse que o volume diminuiu, mas ainda continua muito forte, e ressalta que uma queda d'água dessa forma não era vista desde janeiro, quando a cidade foi atingida pela enchente.

Orientações da Defesa Civil

De acordo com a Defesa Civil de Castelo, o nível do rio deve se estabilizar durante a tarde, mas o monitoramento continuará. A recomendação, no momento, é que os moradores das regiões na beira do rio entrem em contato com o órgão, através do telefone de plantão: 3542-1770. Além disso, caso haja anomalias, como rachaduras e trincas nos imóveis, o morador deve abandonar o local. Em função do acúmulo de chuvas, a possibilidade de deslizamentos e movimentos de massa está classificada como moderada.