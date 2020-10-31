Cidades do ES registram grande volume de chuva nas últimas 24h

As últimas 24 horas foram de grande acumulado de chuva nas cidades do Espírito Santo, no início de final de semana que antecede o Dia de Finados. Vargem Alta (185.20 mm), Castelo (106.24 mm) e Cachoeiro de Itapemirim (102.25 mm) foram as cidades com maior volume de chuva em todo o Estado. Os números foram apresentados pela Defesa Civil Estadual no início da manhã deste sábado (31).
Em comunicado, o órgão estadual coloca estado de "Atenção" para as chuvas. Outras cidades também registraram grande acumulado de chuvas. Confira a relação completa:
QUANTIDADE DE CHUVA NAS CIDADES (mm de chuva em 24h)
- Vargem Alta (185,20)
- Castelo (106,24)
- Cachoeiro de Itapemirim (102,25)
- Rio Novo do Sul (99,80)
- Iúna (92)
- Jerônimo Monteiro (84,04)
- Anchieta (84)
- Alfredo Chaves (81)
- Conceição do Castelo (77,60)
- Venda Nova do Imigrante (75,80)
- Santa Teresa (76,09)
- Afonso Cláudio (69,15)
- Alegre (67,98)
- Mimoso do Sul (67,80)
- Itapemirim (65,50)
- Guarapari (64.60)
- Itaguaçu (64,01)
- Muqui (63.60)
- Irupi (63,20)
- Guaçuí (62,83)
- Marechal Floriano (60,20)
- Brejetuba (57,60)
- São José do Calçado (51,40)
- Ibitirama (48,60)
- Viana (47,80)
- Bom Jesus do Norte (47,80)
- Vitória (47,27)
- Presidente Kennedy (47,00)
- Vila Velha (46,68)
- Marilândia (46)
- Atílio Vivacqua (44,80)
- Laranja da Terra (44,40)
- Santa Maria de Jetibá (43,49)
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) já havia emitido um alerta vermelho no início da tarde de sexta-feira (30) para chuvas intensas, válido para 37 cidades do Espírito Santo - e não inclui a Grande Vitória.
ENTENDA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DO VOLUME
A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.