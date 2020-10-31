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Chuva no ES

Vila Velha tem ruas alagadas; previsão é de mais chuva neste sábado

A água se acumulou na entrada do Terminal de São Torquato e também nas proximidades do Terminal de Vila Velha

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 13:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 13:21
Vila Velha está dentre as cidades que se encontram em alerta de chuva forte
Vila Velha está entre as cidades que se encontram em alerta de chuva forte Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Em Vila Velha, as ruas permanecem alagadas após a chuva da madrugada deste sábado (31).  A cidade está dentre as que se encontram em situação de alerta, com a previsão de que a chuva continue ao longo de todo o dia.  As informações são do ESTV1, na TV Gazeta,
Vila Velha e Vitória são os municípios da Região Metropolitana em que mais choveu nas últimas 24h. E o total acumulado em ambas as cidades ultrapassa os 44 milímetros.
Em Cobilândia, em Vila Velha, onde tradicionalmente há registros de muito alagamento, a água não está escoando. As ruas estão intransitáveis. Além do bairro, o Centro de Vila Velha é outro local que está alagado.
A água também se acumulou na entrada do Terminal de São Torquato bem como nas proximidades do Terminal de Vila Velha. Por isso, é importante que os motoristas tenham mais atenção e reduzam a velocidade.

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