Vila Velha tem ruas alagadas; previsão é de mais chuva neste sábado

Em Vila Velha, as ruas permanecem alagadas após a chuva da madrugada deste sábado (31). A cidade está dentre as que se encontram em situação de alerta, com a previsão de que a chuva continue ao longo de todo o dia. As informações são do ESTV1, na TV Gazeta,
Vila Velha e Vitória são os municípios da Região Metropolitana em que mais choveu nas últimas 24h. E o total acumulado em ambas as cidades ultrapassa os 44 milímetros.
Em Cobilândia, em Vila Velha, onde tradicionalmente há registros de muito alagamento, a água não está escoando. As ruas estão intransitáveis. Além do bairro, o Centro de Vila Velha é outro local que está alagado.
A água também se acumulou na entrada do Terminal de São Torquato bem como nas proximidades do Terminal de Vila Velha. Por isso, é importante que os motoristas tenham mais atenção e reduzam a velocidade.