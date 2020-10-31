Vila Velha tem ruas alagadas; previsão é de mais chuva neste sábado

Vila Velha está entre as cidades que se encontram em alerta de chuva forte

Em Cobilândia, em Vila Velha, onde tradicionalmente há registros de muito alagamento, a água não está escoando. As ruas estão intransitáveis. Além do bairro, o Centro de Vila Velha é outro local que está alagado.

A água também se acumulou na entrada do Terminal de São Torquato bem como nas proximidades do Terminal de Vila Velha. Por isso, é importante que os motoristas tenham mais atenção e reduzam a velocidade.