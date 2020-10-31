Restaurante e casa desabam no interior de Itapemirim durante chuva forte

Casa e restaurante desabam em Itapemirim após forte chuva Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As fortes chuvas que atingem o Estado já registram muitos estragos. Segundo o boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, atualizado às 11 horas deste sábado (31), apenas em Itapemirim, no acumulado das últimas 24, choveu o equivalente a 65,9 milímetros.

Prédio onde restaurante funcionava, em Itapemirim, desabou devido à chuva Crédito: Reprodução/rede social

De acordo com o agente da Defesa Civil do município, Marlon Santos Mairins, a chuva arrancou a base do edifício onde o Recanto Caseiro funcionava, que fica embaixo da pista. "Ocorreu uma grande infiltração na estrutura do prédio. A base não comportou a quantidade de chuva", explicou.

No vídeo abaixo é possível ver a dimensão dos estragos. Vigas quebradas, telhado arrancado e muitos destroços do prédio.

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Além do restaurante, o local também é a residência da família proprietária do estabelecimento comercial. Ao todo, quatro pessoas estavam na casa, o casal e as duas filhas. Ainda segundo a Defesa Civil apenas a mãe das meninas se feriu e teve que levar dois pontos na cabeça, mas já está bem.

Agentes da Defesa Civil isolaram o local para evitar mais deslizamentos e a equipe está fazendo a limpeza da área. Além do imóvel, o desabamento ainda destruiu dois veículos que estavam no local. A família ficará abrigada na casa de parentes.

A reportagem está tentando contato com a família dona do estabelecimento. Quando tiver mais informações esta matéria será atualizada.