Córrego transborda e atinge residências em Alegre

As fortes chuvas que atingiram principalmente o interior do Espírito Santo nas últimas 24 horas também trouxeram consequências ao município de Alegre, na Região Sul do Estado. Na cidade foi registrado o transbordamento do córrego Anutiba.
Segundo informações de moradores, algumas residências também foram atingidas pela enchente, mas sem registro de vítimas. A Prefeitura de Alegre informou que, até a manhã deste sábado (31), não havia ocorrências relacionadas a desabrigados ou desalojados na cidade.
Por conta do transbordo, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e o Corpo de Bombeiros interditaram a ES 181, km 50, próximo ao distrito de Anutiba.
O boletim da Defesa Civil Estadual, de 11h, aponta que em Alegre choveu 74.88 mm nas últimas 24 horas.
OUTRAS OCORRÊNCIAS EM ALEGRE
Segundo a prefeitura, também foi realizada a retirada de duas árvores que impediam a passagem na estrada perto da região de Anutiba e Araraí.
Um barranco cedeu e atingiu os fundos de uma casa na localidade rural de Flores - Sobreira. Sem vítimas.
A prefeitura reforça que a Defesa Civil Municipal também está acompanhando a situação e informa em nota que "orienta a população que mora em áreas de risco que sem mantenham em alerta, principalmente, sobre a possibilidade de anormalidade em encostas e barrancos, há possibilidade de deslizamento de terra".
O contato da Defesa Civil em Alegre é (28) 99953-5832.
Em registro disponível em rede social é possível ver o transbordamento do córrego. Veja: