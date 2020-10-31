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Chuva no ES

Córrego transborda e atinge residências em Alegre

Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e o Corpo de Bombeiros interditaram a ES 181, km 50, próximo ao distrito de Anutiba

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 12:40
Registro de chuva em Alegre, no ES, fez córrego transbordar
Chuva em Alegre Crédito: Internauta
As fortes chuvas que atingiram principalmente o interior do Espírito Santo nas últimas 24 horas também trouxeram consequências ao município de Alegre, na Região Sul do Estado. Na cidade foi registrado o transbordamento do córrego Anutiba.
Segundo informações de moradores, algumas residências também foram atingidas pela enchente, mas sem registro de vítimas. A Prefeitura de Alegre informou que, até a manhã deste sábado (31), não havia ocorrências relacionadas a desabrigados ou desalojados na cidade.
Registro de chuva em Alegre, no ES
Chuva em Alegre Crédito: Internauta
Por conta do transbordo, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e o Corpo de Bombeiros interditaram a ES 181, km 50, próximo ao distrito de Anutiba. 
O boletim da Defesa Civil Estadual, de 11h, aponta que em Alegre choveu 74.88 mm nas últimas 24 horas.

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OUTRAS OCORRÊNCIAS EM ALEGRE

Segundo a prefeitura, também foi realizada a retirada de duas árvores que impediam a passagem na estrada perto da região de Anutiba e Araraí.
Um barranco cedeu e atingiu os fundos de uma casa na localidade rural de Flores - Sobreira. Sem vítimas.
A prefeitura reforça que a Defesa Civil Municipal também está acompanhando a situação e informa em nota que "orienta a população que mora em áreas de risco que sem mantenham em alerta, principalmente, sobre a possibilidade de anormalidade em encostas e barrancos, há possibilidade de deslizamento de terra".
O contato da Defesa Civil em Alegre é (28) 99953-5832
Em registro disponível em rede social é possível ver o transbordamento do córrego.  Veja:
Ver essa foto no Instagram

CHUVA . . Após noite de muita chuva, rio transborda e alaga ruas em Anutiba, distrito de Alegre . . A chuva contínua que caiu durante a madrugada, fez o nível do rio que corta o distrito de Anutiba, em Alegre, transbordar na manhã deste sábado. Nas imagens enviadas por internautas, a via principal que corta o distrito está completamente alagada, impedindo a passagem de veículos para ambos os lados da rodovia ES 181. . . Segundo informações preliminares de moradores, algumas residências também foram atingidas pela enchente, mas sem registro de vítimas. . . A previsão do tempo para esse sábado (31), é de muita chuva para a localidade de Anutiba e região. Segundo a Clima Tempo, o acúmulo de água da chuva pode chegar a 55 mm. . . Tentamos contato com a Defesa Civil do município, porém sem êxito. Veja os vídeos e fotos: . . (Fotos e vídeos: Internautas) . . Sugestão de Reportagem? Envie uma mensagem de WhastApp para (28) 9.9955-8379. #compatilheinfomacao #diorgenesribeiro #espiritosanto #munizfreire #brasil #aquinoticias #gazetaonline #folhavitoriaes #tribunaes #radiocultura #radiofmz #radiomaniaes #radiofamaalegre #simnoticias #tvgazetasul #montanhascapixabas #capixabadagema #caparaocapixaba #iuna #alegre #castelo #conceicaodocastelo #brejetuba #ibatiba #anutiba #chuva Apoie o bom jornalismo. Entre em contato e saiba como.

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