Córrego transborda e atinge residências em Alegre

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CHUVA . . Após noite de muita chuva, rio transborda e alaga ruas em Anutiba, distrito de Alegre . . A chuva contínua que caiu durante a madrugada, fez o nível do rio que corta o distrito de Anutiba, em Alegre, transbordar na manhã deste sábado. Nas imagens enviadas por internautas, a via principal que corta o distrito está completamente alagada, impedindo a passagem de veículos para ambos os lados da rodovia ES 181. . . Segundo informações preliminares de moradores, algumas residências também foram atingidas pela enchente, mas sem registro de vítimas. . . A previsão do tempo para esse sábado (31), é de muita chuva para a localidade de Anutiba e região. Segundo a Clima Tempo, o acúmulo de água da chuva pode chegar a 55 mm. . . Tentamos contato com a Defesa Civil do município, porém sem êxito. Veja os vídeos e fotos: . . (Fotos e vídeos: Internautas) . . Sugestão de Reportagem? Envie uma mensagem de WhastApp para (28) 9.9955-8379. #compatilheinfomacao #diorgenesribeiro #espiritosanto #munizfreire #brasil #aquinoticias #gazetaonline #folhavitoriaes #tribunaes #radiocultura #radiofmz #radiomaniaes #radiofamaalegre #simnoticias #tvgazetasul #montanhascapixabas #capixabadagema #caparaocapixaba #iuna #alegre #castelo #conceicaodocastelo #brejetuba #ibatiba #anutiba #chuva Apoie o bom jornalismo. Entre em contato e saiba como.