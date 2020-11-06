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Na BR 101

PRF recupera carro roubado e apreende armas e munições em Guarapari

O veículo tinha sido roubado no município da Serra, horas antes da abordagem da polícia. Com o motorista havia também dois menores de idade

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 13:22
Carro foi roubado no município de Serra/ES
Carro foi roubado no município de Serra/ES Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite desta quinta-feira (5), um veículo roubado na BR 101, em Guarapari. Em fiscalização no Km 345 da BR 101, agentes da PRF abordaram um veículo Ford/Ka, com seis ocupantes.
Ao consultar o sistema, foi comprovada a existência de ocorrência de furto/roubo para o Ford/KA, com a comunicação tendo sido realizado nesse mesmo dia.
Durante a abordagem foram realizadas buscas pessoais nos homens e no interior do automóvel. No console da porta do motorista foram encontrados: um celular, uma carteira, um cartão de plano de saúde e um relógio prata. No banco traseiro foram encontrados três celulares.
Os policiais notaram certo nervosismo por parte de uma das passageiras, uma menor de 17 anos, e no bolso da jaqueta dela foi localizado um revólver calibre.38, municiado.
A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Policia Judiciária (DPJ) de Guarapari.

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