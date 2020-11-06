PRF recupera carro roubado e apreende armas e munições em Guarapari

Carro foi roubado no município de Serra/ES Crédito: Divulgação/PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite desta quinta-feira (5), um veículo roubado na BR 101, em Guarapari . Em fiscalização no Km 345 da BR 101, agentes da PRF abordaram um veículo Ford/Ka, com seis ocupantes.

Ao consultar o sistema, foi comprovada a existência de ocorrência de furto/roubo para o Ford/KA, com a comunicação tendo sido realizado nesse mesmo dia.

Durante a abordagem foram realizadas buscas pessoais nos homens e no interior do automóvel. No console da porta do motorista foram encontrados: um celular, uma carteira, um cartão de plano de saúde e um relógio prata. No banco traseiro foram encontrados três celulares.

Os policiais notaram certo nervosismo por parte de uma das passageiras, uma menor de 17 anos, e no bolso da jaqueta dela foi localizado um revólver calibre.38, municiado.