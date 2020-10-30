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Norte do ES

Vídeo: seis criminosos quebram porta e roubam loja infantil em Jaguaré

Eles levaram roupas e fugiram em um veículo. A ação foi flagrada por câmeras de segurança e durou poucos minutos. Os autores ainda não foram localizados

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 12:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 12:06
Uma loja de roupas infantis foi invadida na madrugada desta sexta-feira (30), no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Seis criminosos quebraram a porta de vidro para entrar no estabelecimento, furtaram roupas e fugiram do local em um veículo. A ação foi flagrada por câmeras de segurança e durou poucos minutos. Os autores ainda não foram localizados. Veja o vídeo acima.
De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados pela proprietária da loja. Ela afirmou que, por meio das câmeras videomonitoramento, viu que seis indivíduos  que estavam os rostos tapados  arrombaram a porta do estabelecimento e entraram no local. Eles levaram várias peças de roupas.
Loja foi invadida na madrugada, em Jaguaré
Loja foi invadida na madrugada, em Jaguaré Crédito: Reprodução
Após o fato, os criminosos colocaram o material dentro de um veículo e fugiram. De acordo com a PM, a dona da loja de roupas infantis foi orientada a fazer um levantamento do que foi levado e registrar o furto na delegacia, além de entregar as imagens.
Ainda segundo a PM, buscas foram realizadas nos bairros Tempo Novo, Laquini, Boa Vista I e II e Nova Esperança, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.
De acordo com a proprietária do estabelecimento, Larissa de Nadai Silva, ainda não foi possível contabilizar o prejuízo com a ação dos criminosos, mas ela estima que o prejuízo deve passar de R$ 20 mil. Além dos produtos levados, a loja ficou com a porta destruída.
Muitas camisetas, bermudas, shorts. Muita coisa. Estamos aqui sem conseguir contabilizar o prejuízo total. Mas, por alto, imaginamos que seja em torno de R$ 20 mil, lamentou.

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