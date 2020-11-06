Adrenalina! Vídeos mostram perseguições da PRF em rodovias do ES

Está virando rotina, mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) novamente teve êxito em uma perseguição por rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Chama a atenção a similaridade dos casos: alta velocidade, ultrapassagens perigosas, infrações de trânsito diversas e por fim as prisões, tudo isso com uma dose elevada de adrenalina. Em todas elas, câmeras acopladas no painel das viaturas registram as tentativas de fuga e o desenrolar das perseguições.
Desta vez, em Viana, policiais interceptaram um veículo que seguia pela BR 262, na altura do km 18, em Viana, na noite desta quinta-feira (5). Os agentes da PRF deram ordem de parada ao condutor de um Jeep Renegade, após desconfiarem do veículo. Com a negativa, foi iniciada uma perseguição noturna por cerca de cinco quilômetros no sentido Viana - Vitória. O motorista, identificado como Hélinson Luis Meireles Zanon, de 26 anos, só foi alcançado depois que o carro saiu da pista e bateu em uma cerca.
No veículo, os policiais encontraram 364 quilos de maconha, além de R$ 1,4 mil em espécie. O homem contou que receberia ao todo R$ 20 mil pelo serviço e que trazia a droga da cidade mineira de Betim para a capital capixaba.
MAIS CASOS
Também em Viana, há cerca de duas semanas, outra perseguição resultou na apreensão de 367 kg de maconha, também vindas de Minas Gerais. Nesta ocorrência, um Fiat Strada foi perseguido por quilômetros também na BR 262 e só foi preso depois que o carro foi parar em uma ribanceira. Nesta ação, os policiais ainda interceptaram outro veículo que seguia mais à frente e que atuava como "batedor", ou seja, abrindo caminho para o carro que seguia logo atrás com a droga.
GUARAPARI
Dias antes, mas na BR 101 Sul, outra perseguição, com ainda mais dose de adrenalina e um acidente grave. Agentes da PRF deram voz de parada a um motorista de um Chevrolet Onix, que acelerou ao receber o comando. A fuga foi iniciada ainda na BR 262, adentrou na rodovia e foi finalizada quando o veículo bateu forte contra a traseira de um caminhão e na mureta já bem próximo ao pedágio de Guarapari. Motorista e o carona tentaram fugir, mas foram presos. No porta-malas do veículo haviam bananas de dinamites que seriam usadas para explodir em assaltos a carros-fortes.
SERRA
Outra perseguição emocionante feita por policiais da PRF ocorreu na Serra, mas desta vez os suspeitos que tentaram fugir estavam em uma motocicleta roubada. Também equipados com motos, a fuga foi iniciada na BR 101, na altura de Barcelona, e adentrou pelas ruas do bairro. Por cerca de 4 minutos, os fugitivos furam sinais vermelhos, andam em alta velocidade na contramão e ainda descartam um escapamento de moto na tentativa de evitar que os policiais se aproximassem. A dupla só foi detida depois que o piloto derrapa com a moto em uma curva. Nesta ocorrência, as imagens foram captadas por uma câmera acoplada ao capacete do policial.