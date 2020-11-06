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Em Viana

Após perseguição, homem é preso com 364 kg de maconha no carro na BR 262

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam uma fiscalização no km 23 da BR 262, em Viana, quando deram ordem de parada para um veículo Jeep/ Renegade de cor branca, que não parou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 08:39

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 08:39

Caso aconteceu em Viana
PRF apreende mais de 360 kg de maconha em carro na BR 262 Crédito: Divulgação/ PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 364 kg de maconha em um veículo no km 18 da BR 262, em Viana, na noite dessa quinta-feira (5). Agentes da PRF realizavam uma fiscalização no km 23 da rodovia quando deram ordem de parada para um veículo Jeep/ Renegade de cor branca. O condutor do carro não acatou a ordem e tentou fugir, mas acabou preso.
Depois que o motorista do Jeep/ Renegade, identificado como Hélinson Luis Meireles Zanon, de 26 anos  desobedeceu à ordem de parada, policiais rodoviários federais iniciaram uma perseguição ao veículo. Após a sede do município de Viana, na altura do km 18 (sentido Viana - Vitória), o carro, segundo a PRF, saiu da pista e colidiu contra uma cerca. O condutor abandonou o veículo e fugiu a pé pela vegetação, chegando a um alagadiço às margens da rodovia. Veja vídeo da perseguição:
Os policiais continuaram a perseguição e, após cerca de 50 metros de acompanhamento a pé, dentro do alagadiço, localizaram e detiveram o condutor. Hélinson Luis havia mergulhado quase todo o corpo na água, deixando apenas a cabeça a mostra.
Durante a vistoria do veículo foram encontradas, dentro do porta-malas e sobre os bancos de passageiros, dianteiro e traseiro, dezenas de tabletes de maconha, que após a pesagem somaram 364 kg. O Jeep Renegade se tratava de um carro alugado. O homem de 26 anos disse que havia buscado a droga na cidade de Betim, em Minas Gerais, e a deixaria na região do centro de Vitória. Pelo transporte, segundo a PRF, Hélinson Luis afirmou que receberia a quantia de R$ 20 mil no ato da entrega. Com ele, foram encontrados R$ 1,4 mil. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Cobilândia, em Vila Velha

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