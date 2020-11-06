Após perseguição, homem é preso com 364 kg de maconha no carro na BR 262

Depois que o motorista do Jeep/ Renegade, identificado como Hélinson Luis Meireles Zanon, de 26 anos  desobedeceu à ordem de parada, policiais rodoviários federais iniciaram uma perseguição ao veículo. Após a sede do município de Viana, na altura do km 18 (sentido Viana - Vitória), o carro, segundo a PRF, saiu da pista e colidiu contra uma cerca. O condutor abandonou o veículo e fugiu a pé pela vegetação, chegando a um alagadiço às margens da rodovia. Veja vídeo da perseguição: