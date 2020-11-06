Após perseguição, homem é preso com 364 kg de maconha no carro na BR 262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 364 kg de maconha em um veículo no km 18 da BR 262, em Viana, na noite dessa quinta-feira (5). Agentes da PRF realizavam uma fiscalização no km 23 da rodovia quando deram ordem de parada para um veículo Jeep/ Renegade de cor branca. O condutor do carro não acatou a ordem e tentou fugir, mas acabou preso.
Depois que o motorista do Jeep/ Renegade, identificado como Hélinson Luis Meireles Zanon, de 26 anos desobedeceu à ordem de parada, policiais rodoviários federais iniciaram uma perseguição ao veículo. Após a sede do município de Viana, na altura do km 18 (sentido Viana - Vitória), o carro, segundo a PRF, saiu da pista e colidiu contra uma cerca. O condutor abandonou o veículo e fugiu a pé pela vegetação, chegando a um alagadiço às margens da rodovia. Veja vídeo da perseguição:
Os policiais continuaram a perseguição e, após cerca de 50 metros de acompanhamento a pé, dentro do alagadiço, localizaram e detiveram o condutor. Hélinson Luis havia mergulhado quase todo o corpo na água, deixando apenas a cabeça a mostra.
Durante a vistoria do veículo foram encontradas, dentro do porta-malas e sobre os bancos de passageiros, dianteiro e traseiro, dezenas de tabletes de maconha, que após a pesagem somaram 364 kg. O Jeep Renegade se tratava de um carro alugado. O homem de 26 anos disse que havia buscado a droga na cidade de Betim, em Minas Gerais, e a deixaria na região do centro de Vitória. Pelo transporte, segundo a PRF, Hélinson Luis afirmou que receberia a quantia de R$ 20 mil no ato da entrega. Com ele, foram encontrados R$ 1,4 mil. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Cobilândia, em Vila Velha