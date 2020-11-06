Crucifixos, placas e até foto são roubados em cemitério de Linhares

Cemitério Nossa Senhora da Conceição em Linhares Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta Norte

No Dia de Finados, familiares que decidiram prestar homenagens para os que não estão mais entre nós foram surpreendidos em Linhares , Norte do Espírito Santo. Várias peças de bronze que servem para a decoração de sepulturas foram furtadas em um cemitério no Centro da cidade. Em um dos casos, até foto que ficava em túmulo foi levada.

O problema foi denunciado por familiares de pessoas enterradas no cemitério Nossa Senhora da Conceição e confirmado por funcionários do local. O supervisor de manutenção Laerte Azeredo Ribeiro fez um boletim de ocorrência relatando que a moldura onde ficava a foto da mãe dele foi furtada. Ele sentiu falta da peça na última segunda-feira (2), no Dia de Finados, quando visitou o cemitério.

"Quando cheguei aqui vi que a moldura não estava no lugar. É uma falta de respeito muito grande. Levaram a peça de bronze e também levaram a foto da minha mãe. Provavelmente até já jogaram a foto fora e isso entristece muito a todos da família" Laerte Azeredo Ribeiro - Registrou BO na polícia

Foto da mãe foi levada da sepultura Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta Norte

Entre as peças mais procuradas pelos bandidos estão crucifixos, molduras de fotos e também algumas placas de bronze. O valor dos itens varia de R$ 280 a R$ 4 mil.

"A gente pede por mais segurança, pedimos para que as autoridades olhem para esse problema. É muito ruim saber que não respeitam nem o túmulo dos nosso familiares", disse Laerte.

O cemitério Nossa Senhora da Conceição é administrado pela Prefeitura de Linhares e não tem segurança fixa durante todo o dia. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social da cidade disse que já tomou conhecimento e do caso e que está apurando junto às forças policiais. Afirmou ainda que estão usando imagens de videomonitoramento, de câmeras instaladas no entorno do cemitério para ajudar na identificação dos suspeitos. A população também pode denunciar casos de furto pelo 153 ou 190.

Peça foi levada de sepultura Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta Norte

Polícia Civil informou que os casos de furto no cemitério estão sendo investigados. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, os crimes podem ter sido cometidos por usuários de drogas que ficam na região central da cidade.