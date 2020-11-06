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Famílias denunciam

Crucifixos, placas e até foto são roubados em cemitério de Linhares

Caso foi denunciado na polícia; câmeras de monitoramento da região vão auxiliar na investigação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 15:44

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 15:44

Cemitério Nossa Senhora da Conceição em Linhares
Cemitério Nossa Senhora da Conceição em Linhares Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta Norte
No Dia de Finados, familiares que decidiram prestar homenagens para os que não estão mais entre nós foram surpreendidos em Linhares, Norte do Espírito Santo. Várias peças de bronze que servem para a decoração de sepulturas foram furtadas em um cemitério no Centro da cidade. Em um dos casos, até foto que ficava em túmulo foi levada.
O problema foi denunciado por familiares de pessoas enterradas no cemitério Nossa Senhora da Conceição e confirmado por funcionários do local. O supervisor de manutenção Laerte Azeredo Ribeiro fez um boletim de ocorrência relatando que a moldura onde ficava a foto da mãe dele foi furtada. Ele sentiu falta da peça na última segunda-feira (2), no Dia de Finados, quando visitou o cemitério.
"Quando cheguei aqui vi que a moldura não estava no lugar. É uma falta de respeito muito grande. Levaram a peça de bronze e também levaram a foto da minha mãe. Provavelmente até já jogaram a foto fora e isso entristece muito a todos da família"
Laerte Azeredo Ribeiro - Registrou BO na polícia 
Foto da mãe foi levada da sepultura
Foto da mãe foi levada da sepultura Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta Norte
Entre as peças mais procuradas pelos bandidos estão crucifixos, molduras de fotos e também algumas placas de bronze. O valor dos itens varia de R$ 280 a R$ 4 mil.
"A gente pede por mais segurança, pedimos para que as autoridades olhem para esse problema. É muito ruim saber que não respeitam nem o túmulo dos nosso familiares", disse Laerte.
O cemitério Nossa Senhora da Conceição é administrado pela Prefeitura de Linhares e não tem segurança fixa durante todo o dia. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social da cidade disse que já tomou conhecimento e do caso e que está apurando junto às forças policiais. Afirmou ainda que estão usando imagens de videomonitoramento, de câmeras instaladas no entorno do cemitério para ajudar na identificação dos suspeitos. A população também pode denunciar casos de furto pelo 153 ou 190.
Peça foi levada de sepultura
Peça foi levada de sepultura Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta Norte
Polícia Civil informou que os casos de furto no cemitério estão sendo investigados. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, os crimes podem ter sido cometidos por usuários de drogas que ficam na região central da cidade.
O delegado destacou ainda que os familiares que notarem que foram vítimas desse tipo de crime devem procurar a Delegacia para fazer a ocorrência.

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