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Carro capota e deixa seis feridos em rodovia de Linhares, Norte do ES

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle do veículo e acabou capotando quando passava em uma curva na ES 248
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 20:26

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 20:26

Hospital Geral de Linhares (HGL)
Cinco feridos foram levados para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Prefeitura de Linhares
Um carro capotou e deixou seis pessoas feridas em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (1º) na rodovia ES 248, no trecho que liga a cidade ao município de Rio Bananal.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle do veículo e acabou capotando quando passava em uma curva. Seis pessoas estavam no veículo e ficaram feridas no acidente.

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Os bombeiros informaram que um dos feridos foi resgatado em estado grave e encaminhado para o Hospital Rio Doce, em Linhares. Os demais ocupantes tiveram ferimentos leves e foram levados ao Hospital Geral de Linhares (HGL).
O quadro de saúde dos feridos e as causas do acidente não foram informadas.

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