Carro capota e deixa seis feridos em rodovia de Linhares, Norte do ES

Um carro capotou e deixou seis pessoas feridas em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (1º) na rodovia ES 248, no trecho que liga a cidade ao município de Rio Bananal.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle do veículo e acabou capotando quando passava em uma curva. Seis pessoas estavam no veículo e ficaram feridas no acidente.
Os bombeiros informaram que um dos feridos foi resgatado em estado grave e encaminhado para o Hospital Rio Doce, em Linhares. Os demais ocupantes tiveram ferimentos leves e foram levados ao Hospital Geral de Linhares (HGL).
O quadro de saúde dos feridos e as causas do acidente não foram informadas.