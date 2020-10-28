Grave acidente deixa um morto e feridos na BR 101, na Serra

Acidente é registrado na BR 101 Crédito: Internauta

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo dois carros de passeio e uma carreta, registrado na tarde desta quarta-feira (28), na BR 101, na altura de Serra Sede. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Eco 101 atenderam a ocorrência. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região.

De acordo com informações divulgadas pela Eco 101, concessionária que administra a via, a equipe foi acionada por volta das 15h20 para atendimento à ocorrência. Ambulância, guincho e viatura de inspeção foram encaminhados ao local.

Grave acidente é registrado na BR 101

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil (IML e perícia) e do Samu também prestaram atendimento no local do acidente. Ainda não foi informado sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Civil fará a perícia técnica.