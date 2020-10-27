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Motociclista fica ferido em acidente com carro em Cachoeiro

Batida entre carro e uma moto aconteceu por volta das 18h desta terça-feira (27) na avenida Ricardo Barbieri, na entrada do bairro Boa Vista. Moradores relataram que acidentes no local são comuns

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 19:18
Segundo moradores da região, acidentes como este são comuns no local.
Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro Crédito: Internauta
Uma pessoa ficou ferida em um acidente na avenida Ricardo Barbieri, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A colisão entre um carro e uma moto aconteceu por volta das 18h desta terça-feira (27), na entrada do bairro Boa Vista.
Segundo moradores da região, acidentes  na região são comuns porque alguns motoristas não respeitam o semáforo fechado. Testemunhas relataram que o motociclista teria avançado o sinal vermelho e bateu de frente com o carro. Ele se feriu levemente e não precisou de socorro. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

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