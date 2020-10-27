Motociclista fica ferido em acidente com carro em Cachoeiro

Uma pessoa ficou ferida em um acidente na avenida Ricardo Barbieri, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A colisão entre um carro e uma moto aconteceu por volta das 18h desta terça-feira (27), na entrada do bairro Boa Vista.
Segundo moradores da região, acidentes na região são comuns porque alguns motoristas não respeitam o semáforo fechado. Testemunhas relataram que o motociclista teria avançado o sinal vermelho e bateu de frente com o carro. Ele se feriu levemente e não precisou de socorro. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.