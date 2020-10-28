AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Trânsito

Motorista capota carro em avenida da Praia da Costa, em Vila Velha

Veículo capotou no cruzamento da avenida São Paulo com a rua Erothildes Penna.  Acidente foi atendido pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 16:13
Carro capota na avenida São Paulo com a rua Erothildes Penna Crédito: Ouvinte CBN
Um veículo perdeu o controle e capotou no cruzamento da avenida São Paulo com a rua Erothildes Penna, em Vila Velha, no início da tarde desta quarta-feira (28). O acidente aconteceu no bairro Praia da Costa, por volta das 14h50.
De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vila Velha, o acidente foi atendido pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Ainda não foram divulgadas informações referentes à dinâmica do acidente ou se vítimas foram registradas na ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram deslocadas para o local. 
O trânsito, mesmo com uma faixa interrompida próximo ao local do acidente, seguiu sem retenções.

Veja Também

Motociclista fica ferido em acidente com carro em Cachoeiro

Motociclista morre em acidente com caminhão em Alegre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 lições de vida que aprendemos com cães e gatos 
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 20 de julho de 2026
Imagem de destaque
Em vídeo, Meneguelli diz que tentam impedir sua candidatura ao Senado porque sabem que pode ganhar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados