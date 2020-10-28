Motorista capota carro em avenida da Praia da Costa, em Vila Velha

Carro capota na avenida São Paulo com a rua Erothildes Penna Crédito: Ouvinte CBN

Um veículo perdeu o controle e capotou no cruzamento da avenida São Paulo com a rua Erothildes Penna, em Vila Velha, no início da tarde desta quarta-feira (28). O acidente aconteceu no bairro Praia da Costa, por volta das 14h50.

De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vila Velha, o acidente foi atendido pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Ainda não foram divulgadas informações referentes à dinâmica do acidente ou se vítimas foram registradas na ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram deslocadas para o local.