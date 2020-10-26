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Sul do ES

Motociclista morre em acidente com caminhão em Alegre

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 17:11
Acidente com morte em Alegre
Acidente com morte em Alegre Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motociclista morreu na tarde desta segunda-feira (26) em Alegre, região Sul do Espírito Santo, após se envolver em um acidente com um caminhão da prefeitura do município na ES 181. O nome da vítima não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, quando a equipe chegou ao local, o motociclista estava desacordado com ferimentos graves e uma ambulância do município fez o socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.
O motorista do caminhão foi levado até a delegacia do município, ouvido e liberado.
A Prefeitura de Alegre disse que ainda está apurando os fatos junto à Polícia Militar.

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