Motociclista morre em acidente com caminhão em Alegre

Um motociclista morreu na tarde desta segunda-feira (26) em Alegre, região Sul do Espírito Santo, após se envolver em um acidente com um caminhão da prefeitura do município na ES 181. O nome da vítima não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, quando a equipe chegou ao local, o motociclista estava desacordado com ferimentos graves e uma ambulância do município fez o socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.
O motorista do caminhão foi levado até a delegacia do município, ouvido e liberado.
A Prefeitura de Alegre disse que ainda está apurando os fatos junto à Polícia Militar.