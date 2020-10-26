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Jerônimo Monteiro

Motociclista fica ferido em acidente com ônibus no Centro de Vitória

A colisão envolvendo a moto e um ônibus ocorreu na Avenida Jerônimo Monteiro, na tarde desta segunda-feira (26). O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 17:04
Acidente é registrado na Avenida Jerônimo Monteiro
Acidente é registrado na Avenida Jerônimo Monteiro Crédito: Ouvinte CBN
Um motociclista ficou ferido em um acidente na avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, na tarde desta segunda-feira (26). A colisão, envolvendo a moto e um ônibus do sistema municipal de transporte público, ocorreu nas proximidades da Praça Oito, segundo informações da Guarda Municipal. O ônibus foi colocado no acostamento e o trânsito segue sem retenções no local.
Ainda de acordo com a Guarda Municipal, o motociclista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para um hospital da região. O estado de saúde dele não foi informado até a publicação desta reportagem.
Por se tratar de um acidente envolvendo um ônibus do sistema municipal de Vitória, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) foi procurado por A Gazeta. Assim que houver retorno, esta reportagem será atualizada.

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