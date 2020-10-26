Motociclista fica ferido em acidente com ônibus no Centro de Vitória

Um motociclista ficou ferido em um acidente na avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, na tarde desta segunda-feira (26). A colisão, envolvendo a moto e um ônibus do sistema municipal de transporte público, ocorreu nas proximidades da Praça Oito, segundo informações da Guarda Municipal. O ônibus foi colocado no acostamento e o trânsito segue sem retenções no local.
Ainda de acordo com a Guarda Municipal, o motociclista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para um hospital da região. O estado de saúde dele não foi informado até a publicação desta reportagem.
Por se tratar de um acidente envolvendo um ônibus do sistema municipal de Vitória, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) foi procurado por A Gazeta. Assim que houver retorno, esta reportagem será atualizada.