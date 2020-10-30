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Imagens fortes

Vídeo mostra desespero de quem tentou ajudar vítima em carro que explodiu

As imagens foram registradas logo depois que as chamas começaram e mostram várias pessoas ao redor do carro tentando apagar o fogo e até tirar o homem de dentro do veículo, na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 19:40
Um novo vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta mostra o momento em que pessoas tentam tirar de dentro do veículo a vítima do incêndio na Avenida Adalberto Simão Nader, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (30). Nas imagens, é possível ver o desespero de quem tentou ajudar a socorrer o homem, enquanto as chamas consumiam o carro.
A cena do carro em chamas já havia sido registrada por câmeras de segurança de uma loja de computadores. As imagens mostram que o veículo pegou fogo enquanto estava em movimento, antes de bater. Inicialmente, a Guarda Municipal de Vitória informou que o veículo teria ficado em chamas "após colisão em frente à entrada do novo aeroporto da capital, por volta de 12h30".
"A nossa câmera lateral registrou que o carro explode andando. Foi uma explosão muito violenta, nós sentimos uma massa de ar muito forte. Ficamos muito assustados. Não houve nada de batida na árvore. Cogitamos a hipótese de que era um carro a gás que deu algum problema e explodiu", disse o proprietário da loja, Rodrigo Loyola.

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O motorista morreu queimado, depois de não conseguir sair do automóvel. Única vítima, ele foi identificado como o empresário Ricardo Portugal, de 38 anos. Em entrevista concedida durante a tarde, o Corpo de Bombeiros garantiu que a suspeita de que o veículo fosse movido a gás não procede.
"O que a gente tem, de fato, é que o carro explodiu em movimento. Nós ainda não sabemos dizer o porquê dessa explosão. Isso quem vai descobrir é a nossa perícia", explicou o Capitão Pedroni.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte e para ser liberado para os familiares. O caso será investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito, que instaura Inquérito Policial para a apurar as circunstâncias do ocorrido. O local do incêndio foi periciado e o prazo para a conclusão do laudo é de 30 dias. Outros detalhes não são divulgados.

BARULHO ALTO DE EXPLOSÃO

Comerciantes e moradores do bairro República, que estavam próximos ao local do acidente, disseram ter ouvido um barulho alto de explosão. Quando foram para as ruas ver o que estava acontecendo, já encontraram o automóvel tomado pelas chamas. As tentativas de socorro foram em vão.
"Eu estava em casa, ouvi uma explosão muito grande. Tremeu tudo aqui na rua. Sai correndo e vi. Quando cheguei aqui, tinha muita fumaça. O carro estava começando a pegar fogo e o rapaz estava lá dentro. Ninguém conseguiu salvar ele, porque não conseguiram abrir o cinto dele"
Adriana Santo Bernardo - Dona de casa
Para que fosse possível prestar o serviço adequadamente e de forma segura pelas autoridades, o local foi isolado. Consequentemente, a Avenida Adalberto Simão Nader ficou parcialmente interditada durante a tarde. 
Também por meio de nota, a Fiat Chrysler Automóveis  grupo ao qual a marca Jeep pertence  informou que está "acompanhando o caso de perto" e que aguarda os resultados da perícia técnica para se manifestar sobre as causas do acidente. "Todos os produtos são projetados dentro dos mais rigorosos padrões técnicos internacionais de segurança", garantiu a FCA.

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