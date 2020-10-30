Vídeo: carro explode e uma pessoa morre carbonizada em Vitória

Uma pessoa morreu após o veículo em que estava colidir contra árvores na Avenida Adalberto Simão Nader, próximo ao terminal de passageiro do Aeroporto de Vitória, no começo da tarde desta sexta-feira (30), por volta das 12h30. Equipes dos Bombeiros, da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da perícia estiveram no local.
Por volta das 13h40, o incêndio no automóvel já havia sido extinto pelo Corpo de Bombeiros, que também confirmou o óbito no local. De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, somente o motorista posteriormente identificado como o empresário Ricardo Portugal, de 38 anos estava dentro do carro, que era do modelo Jeep Compass.
Correção: apesar de o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal de Vitória terem divulgado anteriormente que o carro bateu em árvore e depois pegou fogo, um novo vídeo sobre o caso mostra que veículo explodiu sozinho, enquanto trafegava pela avenida. Por causa disso, o título e o texto desta reportagem foram alterados às 16h10 do dia 30/10/2020.
Os bombeiros ainda não sabem qual foi a causa do incêndio. O trabalho de investigação será feito pela perícia da própria Corporação.
Por meio de nota, a Guarda Municipal de Vitória informou que o corpo da vítima foi encontrado carbonizado dentro do carro. Por causa do atendimento à ocorrência, a avenida está parcialmente interditada. Testemunhas que estavam próximas ao local do acidente também relataram para A Gazeta ter ouvido o barulho de uma grande explosão.
"Eu estava em casa, ouvi uma explosão muito grande. Tremeu tudo aqui na rua. Sai correndo e vi. Quando cheguei aqui, tinha muita fumaça. O carro estava começando a pegar fogo e o rapaz estava lá dentro. Ninguém conseguiu salvar ele, porque não conseguiram abrir o cinto dele"
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte, e ser liberado para os familiares. A polícia ainda comunicou que não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, e que isso só é informado com autorização das famílias das vítimas. Ainda de acordo com a corporação, o local do incêndio foi periciado e o prazo para a conclusão do laudo é de 30 dias.
Carro pega fogo após acidente em avenida de Vitória
Por meio de nota, a Fiat Chrysler Automóveis grupo ao qual a marca Jeep pertence informou que está "acompanhando o caso de perto" e que aguarda os resultados da perícia técnica para se manifestar sobre as causas do acidente. "Todos os produtos são projetados dentro dos mais rigorosos padrões técnicos internacionais de segurança", garantiu a FCA.