Vídeo: carro explode e uma pessoa morre carbonizada em Vitória

Carro bate e pega fogo na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória Crédito: Leitor

Uma pessoa morreu após o veículo em que estava colidir contra árvores na Avenida Adalberto Simão Nader, próximo ao terminal de passageiro do Aeroporto de Vitória, no começo da tarde desta sexta-feira (30), por volta das 12h30. Equipes dos Bombeiros, da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da perícia estiveram no local.

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(30) - 12:30- Incêndio em veículo - Adalberto Simão Nader em frente ao novo aeroporto.



Informações de que o veículo perdeu o controle e colidiu com árvores.



O carro se incendiou e uma vitima se encontra em óbito dentro do veículo.



Equipes no local. Perícias acionadas. — BombeiroMilitarES (@bombeirosES) October 30, 2020

Correção: apesar de o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal de Vitória terem divulgado anteriormente que o carro bateu em árvore e depois pegou fogo, um novo vídeo sobre o caso mostra que veículo explodiu sozinho, enquanto trafegava pela avenida. Por causa disso, o título e o texto desta reportagem foram alterados às 16h10 do dia 30/10/2020.

Os bombeiros ainda não sabem qual foi a causa do incêndio. O trabalho de investigação será feito pela perícia da própria Corporação.

A Gazeta ter ouvido o barulho de uma grande explosão. Por meio de nota, a Guarda Municipal de Vitória informou que o corpo da vítima foi encontrado carbonizado dentro do carro. Por causa do atendimento à ocorrência, a avenida está parcialmente interditada. Testemunhas que estavam próximas ao local do acidente também relataram parater ouvido o barulho de uma grande explosão.

"Eu estava em casa, ouvi uma explosão muito grande. Tremeu tudo aqui na rua. Sai correndo e vi. Quando cheguei aqui, tinha muita fumaça. O carro estava começando a pegar fogo e o rapaz estava lá dentro. Ninguém conseguiu salvar ele, porque não conseguiram abrir o cinto dele" Adriana Santa Bernardo - Dona de casa

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte, e ser liberado para os familiares. A polícia ainda comunicou que não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, e que isso só é informado com autorização das famílias das vítimas. Ainda de acordo com a corporação, o local do incêndio foi periciado e o prazo para a conclusão do laudo é de 30 dias.

Carro pega fogo após acidente em avenida de Vitória