Vídeo: carro pegou fogo enquanto trafegava em avenida de Vitória

Um carro começa a pegar fogo de repente, enquanto trafega na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória: essa é a cena registrada pela câmera de segurança de uma loja de computadores, no início da tarde desta sexta-feira (30). As imagens mostram que, diferentemente do que havia sido apontado, o incêndio não foi consequência de uma batida.
Inicialmente, a Guarda Municipal de Vitória informou que o veículo teria ficado em chamas "após colisão em frente à entrada do novo aeroporto da capital, por volta de 12h30". O motorista morreu queimado, depois de não conseguir sair do automóvel. Ele foi identificado como Ricardo Portugal, um empresário do ramo de tecnologia, de 38 anos.
"A nossa câmera lateral registrou que o carro explode andando. Foi uma explosão muito violenta, nós sentimos uma massa de ar muito forte. Ficamos muito assustados. Não houve nada de batida na árvore. Cogitamos a hipótese de que era um carro a gás que deu algum problema e explodiu"
Em entrevista concedida durante a tarde, o Corpo de Bombeiros garantiu que a suspeita de que o veículo fosse movido a gás não procede. "O que a gente tem, de fato, é que o carro explodiu em movimento. Nós ainda não sabemos dizer o porquê dessa explosão. Isso quem vai descobrir é a nossa perícia", explicou o Capitão Pedroni.
De acordo com os bombeiros, "as chamas tomaram o veículo rapidamente e algumas pessoas tentaram retirar o motorista, sem sucesso". A equipe que trabalhou no local realizou o combate do incêndio, que estava extinto por volta das 13h40, e constatou que a vítima se encontrava em óbito, com o corpo carbonizado.
Comerciantes e moradores do bairro República, que estavam próximos ao local do acidente, disseram ter ouvido um barulho alto de explosão. Quando foram para as ruas ver o que estava acontecendo, já encontraram o automóvel, do modelo Jeep Compass, tomado pelas chamas. As tentativas de socorro foram em vão.
"Eu estava em casa, ouvi uma explosão muito grande. Tremeu tudo aqui na rua. Sai correndo e vi. Quando cheguei aqui, tinha muita fumaça. O carro estava começando a pegar fogo e o rapaz estava lá dentro. Ninguém conseguiu salvar ele, porque não conseguiram abrir o cinto dele"
Para que fosse possível prestar o serviço adequadamente e de forma segura pelas autoridades, o local foi isolado. Consequentemente, a Avenida Adalberto Simão Nader ficou parcialmente interditada durante a tarde. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, a via foi liberada por volta das 18h.
Carro pega fogo após acidente em avenida de Vitória
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte, e ser liberado para os familiares. A PC ainda comunicou que não tem autorização para passar informações sobre identificação e liberação de corpos, e que isso só é informado com autorização das famílias das vítimas. Segundo a corporação, o local do incêndio foi periciado e o prazo para a conclusão do laudo é de 30 dias.
Também por meio de nota, a Fiat Chrysler Automóveis grupo ao qual a marca Jeep pertence informou que está "acompanhando o caso de perto" e que aguarda os resultados da perícia técnica para se manifestar sobre as causas do acidente. "Todos os produtos são projetados dentro dos mais rigorosos padrões técnicos internacionais de segurança", garantiu a FCA.