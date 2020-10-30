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Motorista tem pneus do carro cortados em buracos em rua de Cariacica

Empresário relata que teve prejuízo com dois pneus do carro devido aos buracos na rua Bolívar de Abreu, em Campo Grande, Cariacica. Prefeitura afirma que serviço de tapa-buraco está programado

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 13:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 13:46
Temporal causa estragos em municípios do Sul do ES
Temporal causa estragos em municípios do Sul do ES Crédito: Internauta
Após chuvas que atingiram o Estado nas últimas semanas, rua no bairro Campo Grande, em Cariacica fica com buracos, que já causam prejuízos aos motoristas que passam pelo local. O empresário Wesley Cosini  relatou que teve os dois pneus de seu carro cortados após passar na rua esburacada na manhã desta sexta-feira (30). Revoltado, ele gravou um vídeo mostrando a situação da rua Bolívar de Abreu, na entrada do bairro.
No vídeo, o empresário relata que os pneus novos do carro não foram resistentes o suficiente. Depois que o carro passou sobre um dos buracos, não houve outra alternativa a não ser trocar os dois pneus que foram rasgados. São buracos enormes, diz.
Segundo Cosini, a rua fica em frente a uma autoescola onde ele trabalha e próximo à casa dele. Logo, é um trajeto percorrido constantemente. Quando chove é pior. Fica com poça d'água por todo lado. Meus alunos sempre tomam banho  quando se formam poças nos buracos  ao saírem da autoescola, pronuncia.
Indignado com a situação da rua que já dura meses e que piorou após o período chuvoso, o empresário diz que entrou em contato com a Prefeitura de Cariacica, que teria respondido a ele que uma equipe iria fiscalizar o local. No entanto, ele afirma que isso ainda não aconteceu. Estou recorrendo a tempo, mas sem retorno, fala.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em nota, a Prefeitura de Cariacica informa, por meio da Secretaria Municipal de Serviços de Cariacica (Semserv), que está ciente da situação e que a equipe do serviço de tapa-buraco está trabalhando no bairro Campo Grande desde a última quarta-feira (28). A previsão é que a rua Bolívar de Abreu seja contemplada até este sábado (31).
"A Semserv diz, ainda, que esta rua está sendo muito utilizada porque o trânsito está sendo desviado para a via devido aos serviços de drenagem que estão sendo realizados em todo o bairro Campo Grande", diz a nota da prefeitura.

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