Motorista tem pneus do carro cortados em buracos em rua de Cariacica

Temporal causa estragos em municípios do Sul do ES Crédito: Internauta

Após chuvas que atingiram o Estado nas últimas semanas, rua no bairro Campo Grande, em Cariacica fica com buracos, que já causam prejuízos aos motoristas que passam pelo local. O empresário Wesley Cosini relatou que teve os dois pneus de seu carro cortados após passar na rua esburacada na manhã desta sexta-feira (30). Revoltado, ele gravou um vídeo mostrando a situação da rua Bolívar de Abreu, na entrada do bairro.

No vídeo, o empresário relata que os pneus novos do carro não foram resistentes o suficiente. Depois que o carro passou sobre um dos buracos, não houve outra alternativa a não ser trocar os dois pneus que foram rasgados. São buracos enormes, diz.

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Segundo Cosini, a rua fica em frente a uma autoescola onde ele trabalha e próximo à casa dele. Logo, é um trajeto percorrido constantemente. Quando chove é pior. Fica com poça d'água por todo lado. Meus alunos sempre tomam banho  quando se formam poças nos buracos  ao saírem da autoescola, pronuncia.

Indignado com a situação da rua que já dura meses e que piorou após o período chuvoso, o empresário diz que entrou em contato com a Prefeitura de Cariacica , que teria respondido a ele que uma equipe iria fiscalizar o local. No entanto, ele afirma que isso ainda não aconteceu. Estou recorrendo a tempo, mas sem retorno, fala.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em nota, a Prefeitura de Cariacica informa, por meio da Secretaria Municipal de Serviços de Cariacica (Semserv), que está ciente da situação e que a equipe do serviço de tapa-buraco está trabalhando no bairro Campo Grande desde a última quarta-feira (28). A previsão é que a rua Bolívar de Abreu seja contemplada até este sábado (31).