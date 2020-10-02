Um dia após reportagem, buracos na BR 262 são tapados em Cariacica

Trecho da BR 262 com buracos recebeu reparos após reportagem nesta quinta-feira (01) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O ponto em questão fica na altura do bairro Vila Capixaba, próximo a um shopping da região, para quem segue no sentido Viana. Muitos buracos tomavam conta do local e até cones foram colocados para evitar que os condutores se acidentassem. Da quinta (1) para esta sexta (2), o problema foi resolvido com um serviço de manutenção da pista, que teve os buracos tapados.

TRECHO SEM DONO

A reportagem entrou em contato com o Dnit, ainda na quinta-feira (1), questionando sobre o problema e quais providências seriam tomadas. Mas não obteve resposta. Nesta sexta-feira (2), o órgão voltou a ser questionado sobre a realização dos trabalhos, se foi feito de forma emergencial ou programada, e se alguma outra intervenção será feita para a correção dos desníveis. Esta matéria será atualizada assim que houver o retorno.