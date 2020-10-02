Um dia após reportagem, buracos na BR 262 são tapados em Cariacica

Um dia após a reportagem que mostrou as dificuldades enfrentadas por motoristas e motociclistas ao passar por um trecho da BR 262 cheio de buracos em Cariacica, a pista recebeu reparos e, na manhã desta sexta-feira (2), já não apresentava mais o problema. No entanto, o trecho segue com desníveis, o que ainda oferece perigo, principalmente, para os motociclistas.
O ponto em questão fica na altura do bairro Vila Capixaba, próximo a um shopping da região, para quem segue no sentido Viana. Muitos buracos tomavam conta do local e até cones foram colocados para evitar que os condutores se acidentassem. Da quinta (1) para esta sexta (2), o problema foi resolvido com um serviço de manutenção da pista, que teve os buracos tapados.
TRECHO SEM DONO
O ponto com os buracos fica em um trecho de 700 metros, entre o Km 6.4 ao Km 7.1, e é uma parte da rodovia que ficou sem dono nos últimos anos e agora está sendo retomada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em agosto, o superintendente do DNIT no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto, informou que o órgão estava trabalhando para fazer um novo contrato de manutenção, que contemplaria o novo trecho.
A reportagem entrou em contato com o Dnit, ainda na quinta-feira (1), questionando sobre o problema e quais providências seriam tomadas. Mas não obteve resposta. Nesta sexta-feira (2), o órgão voltou a ser questionado sobre a realização dos trabalhos, se foi feito de forma emergencial ou programada, e se alguma outra intervenção será feita para a correção dos desníveis. Esta matéria será atualizada assim que houver o retorno.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta