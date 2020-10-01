Buracos na BR 262 continuam e motoristas somam prejuízos em Cariacica

Mesmo com cones indicando desvio, motoristas não conseguem evitar buracos na BR 262, em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Na ocasião, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto, explicou que o trecho de 700 metros, entre o Km 6.4 ao Km 7.1, é uma parte da rodovia que ficou sem dono nos últimos anos e agora está sendo retomada pelo departamento. Segundo ele, o órgão estava trabalhando para fazer um novo contrato de manutenção, que contemplaria o novo trecho. Mas, quase dois meses depois, o problema continua.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local na manhã desta quinta-feira (01) e mostrou os buracos no trecho. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, foram colocados cones e outros obstáculos para evitar que os condutores entrem com os veículos nas crateras.

A TV mostrou, no canteiro, ao lado do trecho, calotas de carros que se perdem quando motoristas não percebem os buracos e acabam passando por eles. Em mensagens enviadas para o WhatsApp e para o aplicativo da TV Gazeta, telespectadores relataram problemas que tiveram no local.

O Robson, que não informou o sobrenome ao enviar à mensagem, diz que impressiona o fato de um serviço de recapeamento ter sido feito somente até o ponto onde começam os buracos. O incrível é que eles fizeram recapeamento de um trecho, mas, na hora que chega no buraco, esse recapeamento parou. E nesse trecho mais crítico em que deveria ser feito o recapeamento, ele não foi feito, reclamou.

PEÇA QUEBRADA NO FERIADO

Já o Eudir, que também enviou mensagem para a TV Gazeta, fala do prejuízo que teve no local no último feriado da Independência, em setembro. No último feriado de 7 de Setembro, eu bati nesse buraco. Quebrei uma peça que regula o velocímetro do carro, amassou a roda e furou o pneu do carro. Um prejuízo no início da viagem, lamentou.

O QUE DIZ O DNIT