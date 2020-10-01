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Trânsito

Buracos na BR 262 continuam e motoristas somam prejuízos em Cariacica

Quase dois meses depois de A Gazeta mostrar o problema no local, a situação ainda é complicada para os condutores que passam pelo trecho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 14:25

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 14:25

Mesmo com cones indicando desvio, motoristas não conseguem evitar buracos na BR 262, em Cariacica
Mesmo com cones indicando desvio, motoristas não conseguem evitar buracos na BR 262, em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A reportagem de A Gazeta mostrou, no início do mês agosto, um problema que incomoda motoristas e motociclistas que precisam passar pela BR 262 no município de Cariacica: muitos buracos abertos na pista em um trecho na altura do bairro Vila Capixaba, próximo a um shopping da região, para quem segue no sentido Viana. Agora, quase dois meses depois, a situação está ainda pior. Alguns buracos estão maiores e seguem causando prejuízos aos condutores que trafegam pelo local.
Na ocasião, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto, explicou que o trecho de 700 metros, entre o Km 6.4 ao Km 7.1, é uma parte da rodovia que ficou sem dono nos últimos anos e agora está sendo retomada pelo departamento. Segundo ele, o órgão estava trabalhando para fazer um novo contrato de manutenção, que contemplaria o novo trecho. Mas, quase dois meses depois, o problema continua.

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A reportagem da TV Gazeta esteve no local na manhã desta quinta-feira (01) e mostrou os buracos no trecho. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, foram colocados cones e outros obstáculos para evitar que os condutores entrem com os veículos nas crateras.
A TV mostrou, no canteiro, ao lado do trecho, calotas de carros que se perdem quando motoristas não percebem os buracos e acabam passando por eles. Em mensagens enviadas para o WhatsApp e para o aplicativo da TV Gazeta, telespectadores relataram problemas que tiveram no local.
O Robson, que não informou o sobrenome ao enviar à mensagem, diz que impressiona o fato de um serviço de recapeamento ter sido feito somente até o ponto onde começam os buracos. O incrível é que eles fizeram recapeamento de um trecho, mas, na hora que chega no buraco, esse recapeamento parou. E nesse trecho mais crítico em que deveria ser feito o recapeamento, ele não foi feito, reclamou.

PEÇA QUEBRADA NO FERIADO

Já o Eudir, que também enviou mensagem para a TV Gazeta, fala do prejuízo que teve no local no último feriado da Independência, em setembro. No último feriado de 7 de Setembro, eu bati nesse buraco. Quebrei uma peça que regula o velocímetro do carro, amassou a roda e furou o pneu do carro. Um prejuízo no início da viagem, lamentou.

O QUE DIZ O DNIT

A reportagem procurou o Dnit na manhã desta quinta (01) para saber quais providências estão sendo tomadas para a resolução do problema. No entanto, nenhum retorno foi recebido até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado assim que houver um retorno para os questionamentos enviados ao órgão.

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