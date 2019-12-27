Motoristas e pedestres reclamam de buracos nas vias de Cariacica

Após as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo em novembro deste ano, diversas vias na Grande Vitória foram tomadas por buracos. Em reportagem exibida pela TV Gazeta nesta quinta-feira (26), motoristas e pedestres de Cariacica reclamaram das condições do asfalto no município, inclusive ao longo da BR 262.
Um dos trechos afetados foi a Rodovia estadual Governador José Sette, no bairro Tucum. Rodrigo, um motoboy que trafega na região, contou que já se machucou várias vezes tentando fugir dos buracos. Fico tentando esquivar dos buracos, mas a gente anda com peso. Vamos tentando. Esse mês eu caí quatro vezes de moto já, por causa de buraco, relatou.
No bairro Santana, de acordo com a reportagem, falta manutenção e sobra reclamação, sendo que os buracos fazem parte dos dois sentidos das vias. Para um morador: tem que ir devagar, porque pode quebrar o carro. Além de quebrar, até quem passa a pé pode se machucar.
RODOVIA FEDERAL
Na BR 262, também em Cariacica, muitos desvios e buracos são percebidos ao longo da pista. Em Campo Grande, dois buracos se formaram em meio à rodovia federal. Esse buraco já provocou acidente e já estourou pneu de muita gente, disse um motorista. Outro completou: É difícil, olha a situação aí. Carro quebra o tempo todo, suspensão não aguenta. E quando o carro é particular, qualquer prejuízo é a gente que paga.
Para os pedestres a situação não é diferente. Quando chove fica complicado porque alaga, aí não tem como saber onde tem buraco. Eu que sou acostumado a passar aqui todo dia, eu sei que tem, mas e quem não passa? Quando chove aqui a água tapa e é queda na certa.
Já no trecho que passa no bairro Alto Lage, a equipe de reportagem colocou uma câmera na lateral do carro, quando foi possível visualizar as ondulações e buracos na pista. Para motoqueiro é perigoso entrar debaixo de uma carreta ou de um ônibus, porque a via está toda irregular. Quando chove só piora, por causa dos buracos que ficam cobertos pela água e não dá para ver mesmo, é complicado motoqueiro passar por aqui.
OUTRO LADO
Procurado pela reportagem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão federal responsável pela manutenção na BR 262, afirmou, na manhã de quinta-feira (26), que não tinha nenhuma resposta da área técnica sobre o assunto.
Em relação à Rodovia Governador José Sette, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER) informou que nesta sexta-feira (27) ou no sábado (28) serão executados os serviços de tapa-buraco nos trechos entre Tucum e Cariacica Sede.