Motoristas e pedestres reclamam de buracos nas vias de Cariacica

Motoristas da Grande Vitória reclamam da quantidade de buracos nas vias Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Após as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo em novembro deste ano, diversas vias na Grande Vitória foram tomadas por buracos. Em reportagem exibida pela TV Gazeta nesta quinta-feira (26), motoristas e pedestres de Cariacica reclamaram das condições do asfalto no município, inclusive ao longo da BR 262.

Um dos trechos afetados foi a Rodovia estadual Governador José Sette, no bairro Tucum . Rodrigo, um motoboy que trafega na região, contou que já se machucou várias vezes tentando fugir dos buracos. Fico tentando esquivar dos buracos, mas a gente anda com peso. Vamos tentando. Esse mês eu caí quatro vezes de moto já, por causa de buraco, relatou.

No bairro Santana, de acordo com a reportagem, falta manutenção e sobra reclamação, sendo que os buracos fazem parte dos dois sentidos das vias. Para um morador: tem que ir devagar, porque pode quebrar o carro. Além de quebrar, até quem passa a pé pode se machucar.

RODOVIA FEDERAL

Asfalto em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Na BR 262, também em Cariacica, muitos desvios e buracos são percebidos ao longo da pista. Em Campo Grande, dois buracos se formaram em meio à rodovia federal. Esse buraco já provocou acidente e já estourou pneu de muita gente, disse um motorista. Outro completou: É difícil, olha a situação aí. Carro quebra o tempo todo, suspensão não aguenta. E quando o carro é particular, qualquer prejuízo é a gente que paga.

Para os pedestres a situação não é diferente. Quando chove fica complicado porque alaga, aí não tem como saber onde tem buraco. Eu que sou acostumado a passar aqui todo dia, eu sei que tem, mas e quem não passa? Quando chove aqui a água tapa e é queda na certa.

Já no trecho que passa no bairro Alto Lage, a equipe de reportagem colocou uma câmera na lateral do carro, quando foi possível visualizar as ondulações e buracos na pista. Para motoqueiro é perigoso entrar debaixo de uma carreta ou de um ônibus, porque a via está toda irregular. Quando chove só piora, por causa dos buracos que ficam cobertos pela água e não dá para ver mesmo, é complicado motoqueiro passar por aqui.

Asfalto esburacado em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

OUTRO LADO

Procurado pela reportagem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) , órgão federal responsável pela manutenção na BR 262, afirmou, na manhã de quinta-feira (26), que não tinha nenhuma resposta da área técnica sobre o assunto.