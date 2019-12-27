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Festa da virada

Confira as interdições no trânsito de Vitória para o réveillon

As principais mudanças vão ocorrer na região da orla de Camburi, mas também tem interdições em Santo Antônio e na Ilha das Caieiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 14:21

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 14:21

Queima de fogos durante a virada de ano na praia de Camburi  Crédito: Vitor Jubini
Para a festa de réveillon, a Prefeitura de Vitória fará várias alterações no trânsito da Capital. As principais mudanças vão ocorrer na região da orla de Camburi.
A orla, no trecho entre as Avenidas Anísio Fernandes Coelho e a Adalberto Simão Nader, ficará totamente interditada entre a noite do dia 31 de dezembro e a madrugada do dia 1º de janeiro. No sentido Jardim Camburi, a interdição vai começar às 20h30 de terça-feira (31) e termina às 02h da madrugada de quarta-feira (1º).  Já no sentido Centro, o bloqueio vai durar entre 21h30 de terça até 02h da madrugada de quarta.
O trânsito no sentido Jardim Camburi, segundo a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, será desviado pelas seguintes vias: Anísio Fernandes Coelho, Hugo Viola, Des. Dermeval Lyrio, Rosendo Serapião de Souza Filho e Adalberto Simão Nader, seguindo itinerário normal. No sentido Praia do Canto, será desviado pelas vias: Dra Zilda Arns, Adalberto Simão Nader, Rosendo Serapião de Souza Filho, Des. Dermeval Lyrio, Hugo Viola e Anísio Fernandes Coelho, seguindo itinerário normal.

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Entre as Ruas Carlos Martins e José Celso Cláudio, no sentido Porto de Tubarão, em Jardim Camburi, a Dante Michelini ficará totalmente interditada das 21h do dia 31 até 02h do primeiro dia de 2020. O trânsito será desviado pelas Ruas Gelú Vervloet dos Santos, Carlos Martins e demais vias adjacentes.
Outro ponto com festa da Prefeitura de Vitória para o réveillon, o bairro Santo Antônio também terá interdições. A Rua Horácio Dias dos Santos, entre a Rua Archimino Mattos e a Travessa João Oliveira, ficará totalmente interditada a partir das 6h de segunda-feira (30) até 06h de quinta-feira (02). Os ônibus da linha municipal nº 181 serão desviados pelas vias: Pinheiro Júnior, Sold. Manoel Furtado, Serafim Derenzi, Leôncio Nunes, Ernesto Bassini, Serafim Derenzi, Aderbal Athayde Guimarães, Adelpho Poli Monjardim, seguindo itinerário normal.
O mesmo período de interdição da Horácio Dias dos Santos também vai valer para a Rua Felicidade Correia dos Santos, entre a Rua Amadeu Muniz Correa e a Avenida Beira Mar, na Ilha das Caieiras.

A FESTA

O réveillon de Vitória terá 17 minutos de espetáculo de luzes e cores no céu de Camburi, que contará com dois pontos de queima de fogos. Também haverá show pirotécnico coreografado nos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras), com duração de 10 minutos em cada ponto.
Pela primeira vez, o show pirotécnico será "silencioso" em Vitória, beneficiando idosos, doentes e animais domésticos.

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