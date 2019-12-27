Confira as interdições no trânsito de Vitória para o réveillon

Queima de fogos durante a virada de ano na praia de Camburi Crédito: Vitor Jubini

A orla, no trecho entre as Avenidas Anísio Fernandes Coelho e a Adalberto Simão Nader, ficará totamente interditada entre a noite do dia 31 de dezembro e a madrugada do dia 1º de janeiro. No sentido Jardim Camburi, a interdição vai começar às 20h30 de terça-feira (31) e termina às 02h da madrugada de quarta-feira (1º). Já no sentido Centro, o bloqueio vai durar entre 21h30 de terça até 02h da madrugada de quarta.

O trânsito no sentido Jardim Camburi, segundo a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, será desviado pelas seguintes vias: Anísio Fernandes Coelho, Hugo Viola, Des. Dermeval Lyrio, Rosendo Serapião de Souza Filho e Adalberto Simão Nader, seguindo itinerário normal. No sentido Praia do Canto, será desviado pelas vias: Dra Zilda Arns, Adalberto Simão Nader, Rosendo Serapião de Souza Filho, Des. Dermeval Lyrio, Hugo Viola e Anísio Fernandes Coelho, seguindo itinerário normal.

Entre as Ruas Carlos Martins e José Celso Cláudio, no sentido Porto de Tubarão, em Jardim Camburi, a Dante Michelini ficará totalmente interditada das 21h do dia 31 até 02h do primeiro dia de 2020. O trânsito será desviado pelas Ruas Gelú Vervloet dos Santos, Carlos Martins e demais vias adjacentes.

Outro ponto com festa da Prefeitura de Vitória para o réveillon, o bairro Santo Antônio também terá interdições. A Rua Horácio Dias dos Santos, entre a Rua Archimino Mattos e a Travessa João Oliveira, ficará totalmente interditada a partir das 6h de segunda-feira (30) até 06h de quinta-feira (02). Os ônibus da linha municipal nº 181 serão desviados pelas vias: Pinheiro Júnior, Sold. Manoel Furtado, Serafim Derenzi, Leôncio Nunes, Ernesto Bassini, Serafim Derenzi, Aderbal Athayde Guimarães, Adelpho Poli Monjardim, seguindo itinerário normal.

O mesmo período de interdição da Horácio Dias dos Santos também vai valer para a Rua Felicidade Correia dos Santos, entre a Rua Amadeu Muniz Correa e a Avenida Beira Mar, na Ilha das Caieiras.

A FESTA