Fogos 'silenciosos': entenda como será a nova queima de fogos em Vitória

Em Anchieta, haverá fogos nas praias de Castelhanos, Ubú, Iriri e na Praia Central Crédito: Divulgação/ PMA

escolha da Prefeitura de Vitória pelos fogos de pouco ruído para o réveillon 2020, conhecidos como fogos silenciosos, levantou curiosidade sobre como seria o espetáculo de virada de ano. A mudança foi comemorada por aqueles que se preocupam com o fato do barulho incomodar principalmente idosos, crianças pequenas, animais de estimação e pessoas com alguma sensibilidade sonora. Em contrapartida, há aqueles que temem uma apresentação no céu inferior a de outros anos, quando foram usados fogos tradicionais.

A Reportagem conversou com a empresa curitibana Fogos Lanza, responsável pelo espetáculo do réveillon 2020 de Vitória , para entender como será o espetáculo com a novidade. Apesar do menor barulho, os representantes afirmam que a apresentação será tão bonita quanto dos últimos anos.

De acordo com Moises Lanza, os fogos possuem duas classificações: os de tiros (que fazem barulho) e os de cores (com menos ruídos). No revéillon de Vitória serão usados 100 fogos coloridos, entre baixo e médio ruído, e nenhum de tiro.

"Entre os fogos coloridos, há os com mais e menis ruídos, mas todos bem menos barulhentos que os de tiro, assim como já é feito em Florianópolis. O espetáculo não irá perder a qualidade do visual. A gente só buscou um efeito que tem a abertura colorida com menor barulho", conta.

Ele completou que o menor barulho dos fogos coloridos tendem a passar a sensação de terem ainda menor ruído durante as festas de réveillon devido a todo o contexto do ambiente: com balsas de fogos no mar, distantes da população, além de barulhos de música e muitas pessoas falando ao mesmo tempo, por exemplo.