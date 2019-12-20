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Réveillon

Fogos 'silenciosos': entenda como será a nova queima de fogos em Vitória

Apesar do menor barulho, a empresa curitibana Fogos Lanza, responsável pelo espetáculo do réveillon 2020 de Vitória,  afirma que a apresentação será tão bonita quanto dos últimos anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 12:45

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 12:45

Em Anchieta, haverá fogos nas praias de Castelhanos, Ubú, Iriri e na Praia Central Crédito: Divulgação/ PMA
escolha da Prefeitura de Vitória pelos fogos de pouco ruído para o réveillon 2020, conhecidos como fogos silenciosos, levantou curiosidade sobre como seria o espetáculo de virada de ano. A mudança foi comemorada por aqueles que se preocupam com o fato do barulho incomodar principalmente idosos, crianças pequenas, animais de estimação e pessoas com alguma sensibilidade sonora. Em contrapartida, há aqueles que temem uma apresentação no céu inferior a de outros anos, quando foram usados fogos tradicionais. 

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A Reportagem conversou com a empresa curitibana Fogos Lanza, responsável pelo espetáculo do réveillon 2020 de Vitória, para entender como será o espetáculo com a novidade. Apesar do menor barulho, os representantes afirmam que a apresentação será tão bonita quanto dos últimos anos. 
De acordo com Moises Lanza, os fogos possuem duas classificações: os de tiros (que fazem barulho) e os de cores (com menos ruídos). No revéillon de Vitória serão usados 100 fogos coloridos, entre baixo e médio ruído, e nenhum de tiro. 
"Entre os fogos coloridos, há os com mais e menis ruídos, mas todos bem menos barulhentos que os de tiro, assim como já é feito em Florianópolis. O espetáculo não irá perder a qualidade do visual. A gente só buscou um efeito que tem a abertura colorida com menor barulho", conta. 
Ele completou que o menor barulho dos fogos coloridos tendem a passar a sensação de terem ainda menor ruído durante as festas de réveillon devido a todo o  contexto do ambiente: com balsas de fogos no mar, distantes da população, além de barulhos de música e muitas pessoas falando ao mesmo tempo, por exemplo. 
"Terá desde os fogos mais silenciosos - que fazem o estilo 'cometa', como os fogos que chamamos de efeito chorão - que abre como um buquê, de médio ruído. Esses, são mais altos que os estilo 'cometa', porém bem mais baixos que os barulhentos, mais conhecidos entre as pessoas. Usamos o bom senso na hora de montar o espetáculo porque se fossemos optar apenas os de ruídos muito baixo iria prejudicar a qualidade visual", explicou. 

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