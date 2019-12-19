Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Câmara da Serra aprova lei que proíbe fogos de artifício com barulho
Fogos proibidos

Câmara da Serra aprova lei que proíbe fogos de artifício com barulho

Ao todo, quinze vereadores foram a favor da matéria, um foi contra, um se absteve e outros quatro não votaram. A proposta agora segue para o prefeito Audifax Barcelos (Rede) sancionar ou vetar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 15:43

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 15:43

01/01/2019 - Queima de fogos no réveillon Crédito: Leonardo Silveira-PMV/Divulgação
Quem é contra o barulho dos fogos de artifício tradicionais, que incomoda principalmente crianças pequenas, animas, idosos e pessoas com sensibilidade sonora, podem ter um motivo para comemorar. Isso porque, na noite da última quarta-feira (18), na Câmara da Serra,  foi aprovado o Projeto de Lei  que proíbe o uso de fogos de artifício que façam barulho na cidade. Ao todo, quinze vereadores foram a favor da proposta, um foi contra, um se absteve e outros quatro não votaram. A proposta agora segue para o prefeito Audifax Barcelos (Rede) sancionar ou vetar.
O projeto de lei que proíbe a fabricação, a comercialização, o manuseio e a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício tradicionais, assim como qualquer artifício de efeito sonoro ruidoso no município da Serra, é de autoria do vereador Miguel da Policlínica (sem partido) e foi protocolado no início deste ano. Os fogos de pouco ruído, porém, seriam permitidos. 
A proposta prevê multa de R$ 2 mil, valor que pode ser dobrado na primeira reincidência e quadruplicado a partir da segunda reincidência.
A justificativa do projeto fala que a ideia visa o bem-estar de idosos, doentes, bebês, crianças e animais que sofrem com os estouros e estampidos. Quem possui animais em casa é testemunha do terror que os fogos de estampido e similares representam aos animais, inclusive tais pessoas passam das datas festivas em casas, principalmente Réveillon, para minimizar o estresse dos bichos, afirmou Miguel.
Ele frisou que a ideia é acabar com a poluição sonora e não com os fogos com efeitos visuais, que trazem luzes e cores e não produzem estampidos. Os fogos de artifício visuais, sem barulho, podem ser utilizados normalmente. O barulho dos fogos é ensurdecedor. Pessoas que estão internadas sofrem. Quem tem animal em casa sabe como é difícil segurá-los dentro de casa por conta do desespero com o barulho. Este é um projeto importante e que queremos que seja aprovado rapidamente.

Veja Também

Vitória terá queima de fogos silenciosa no Réveillon pela primeira vez

Cadela da PRF morre do coração no ES após barulho de fogos em jogo do Fla

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados