Câmara da Serra aprova lei que proíbe fogos de artifício com barulho

01/01/2019 - Queima de fogos no réveillon Crédito: Leonardo Silveira-PMV/Divulgação

Quem é contra o barulho dos fogos de artifício tradicionais, que incomoda principalmente crianças pequenas, animas, idosos e pessoas com sensibilidade sonora, podem ter um motivo para comemorar. Isso porque, na noite da última quarta-feira (18), na Câmara da Serra , foi aprovado o Projeto de Lei que proíbe o uso de fogos de artifício que façam barulho na cidade. Ao todo, quinze vereadores foram a favor da proposta, um foi contra, um se absteve e outros quatro não votaram. A proposta agora segue para o prefeito Audifax Barcelos (Rede) sancionar ou vetar.

O projeto de lei que proíbe a fabricação, a comercialização, o manuseio e a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício tradicionais, assim como qualquer artifício de efeito sonoro ruidoso no município da Serra, é de autoria do vereador Miguel da Policlínica (sem partido) e foi protocolado no início deste ano. Os fogos de pouco ruído, porém, seriam permitidos.

A proposta prevê multa de R$ 2 mil, valor que pode ser dobrado na primeira reincidência e quadruplicado a partir da segunda reincidência.

A justificativa do projeto fala que a ideia visa o bem-estar de idosos, doentes, bebês, crianças e animais que sofrem com os estouros e estampidos. Quem possui animais em casa é testemunha do terror que os fogos de estampido e similares representam aos animais, inclusive tais pessoas passam das datas festivas em casas, principalmente Réveillon, para minimizar o estresse dos bichos, afirmou Miguel.