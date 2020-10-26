Carro é engolido por buraco de obra da prefeitura em Marataízes

Carro é engolido por obra em Marataízes Crédito: Internauta

Um morador de Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo , passou um grande susto ao acessar a avenida Salvador Lellamo, no Bairro Candinha. Ele passava de carro pela região na madrugada desta segunda-feira (26) quando caiu dentro de um buraco devido a uma obra na via.

O motorista do veículo, Edson Braga Pinto, explicou que não conseguiu desviar da obra porque não havia sinalização adequada, apenas uma rede em volta  que com a chuva, ficou imperceptível. O carro foi praticamente "engolido" pelo buraco, tombando com as rodas para cima.

Carro é engolido por obra em Marataízes Crédito: Internauta

Segundo a Prefeitura de Marataízes, que é responsável pela obra, a intervenção na avenida foi feita de forma emergencial, no sábado (24), após um rompimento da rede de drenagem causado pela forte chuva.

Ainda de acordo com a prefeitura, o local foi devidamente sinalizado com placas e faixas refletivas. No entanto, parte do material de sinalização foi furtado durante a madrugada, restando as faixas plásticas pretas e amarelas alertando para o buraco. Uma ocorrência sobre o acidente foi registrada na polícia.

O local permanece com uma ligação provisória na rede pluvial e a obra será concluída nesta terça-feira (27), de acordo com a prefeitura. O motorista teve ferimentos leves.