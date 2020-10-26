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Sem sinalização

Carro é engolido por buraco de obra da prefeitura em Marataízes

Veículo caiu dentro de um buraco de obra para reparos após um rompimento da rede de drenagem causado pela forte chuva. Acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (26) e motorista sofreu ferimentos leves

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 18:53
A prefeitura explicou que a sinalização foi furtada durante a madrugada
Carro é engolido por obra em Marataízes Crédito: Internauta
Um morador de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, passou um grande susto ao acessar a avenida Salvador Lellamo, no Bairro Candinha. Ele passava de carro pela região na madrugada desta segunda-feira (26) quando caiu dentro de um buraco devido a uma obra na via.
O motorista do veículo, Edson Braga Pinto, explicou que não conseguiu desviar da obra porque não havia sinalização adequada, apenas uma rede em volta  que com a chuva, ficou imperceptível. O carro foi praticamente "engolido" pelo buraco, tombando com as rodas para cima.
A prefeitura explicou que a sinalização foi furtada durante a madrugada
Carro é engolido por obra em Marataízes Crédito: Internauta
Segundo a Prefeitura de Marataízes, que é responsável pela obra, a intervenção na avenida foi feita de forma emergencial, no sábado (24), após um rompimento da rede de drenagem causado pela forte chuva.
Ainda de acordo com a prefeitura, o local foi devidamente sinalizado com placas e faixas refletivas. No entanto, parte do material de sinalização foi furtado durante a madrugada, restando as faixas plásticas pretas e amarelas alertando para o buraco. Uma ocorrência sobre o acidente foi registrada na polícia.
O local permanece com uma ligação provisória na rede pluvial e a obra será concluída nesta terça-feira (27), de acordo com a prefeitura. O motorista teve ferimentos leves.
A prefeitura explicou que a sinalização foi furtada durante a madrugada
Carro é engolido por obra em Marataízes Crédito: Internauta

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