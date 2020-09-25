Como está a Rodovia Leste-Oeste após a operação tapa-buracos

Antes cheia de buracos, a Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, voltou a ter maior fluidez no trânsito na manhã desta sexta-feira (25). Com a chuva, um trecho da rodovia ficou repleta de buracos e cheio de poças nesta quinta (24). Os motoristas tinham dificuldade para trafegar pelo local. Com os buracos tapados a situação melhorou, ainda que temporariamente.
O serviço de reparo foi realizado de forma emergencial pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER) na tarde desta quinta-feira (24), dando mais fluidez ao trânsito para quem segue do Terminal de Campo Grande em direção à BR-262.
As obras no trecho são alvo de reclamações e causam transtornos aos usuários da via há pelo menos nove meses. Na região, que fica nas proximidades do Terminal de Campo Grande, parte da pista de concreto foi concluída. O DER-ES também informou que os trabalhos devem ser concluídos até o fim deste ano no local.