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Praia de Itapuã

Homem é detido após roubar 100 kg de cabos de fibra ótica em Vila Velha

Dois homens foram flagrados puxando os cabos da areia, mas um deles conseguiu fugir. Segundo a Guarda Municipal, moradores da região podem estar sem internet por conta dos cabos roubados

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 08:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 08:01
Cerca de 100kg de cabos de fibra ótica foram roubados na Praia de Itapuã, em Vila Velha
Cerca de 100kg de cabos de fibra ótica foram roubados na Praia de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Homem é detido após roubar 100 kg de cabos de fibra ótica em Vila Velha
Cerca de 100 kg de cabos de fibra ótica foram roubados, na manhã desta sexta-feira (25), na orla de Itapuã, em Vila Velha. Quando a Guarda Municipal chegou ao local encontrou dois homens puxando os cabos da areia.
Um dos suspeitos conseguiu fugir, enquanto o outro chegou a correr por cerca de 500 m na areia da praia, mas acabou capturado pela Guarda Municipal. O homem foi levado, com o material apreendido, para a Delegacia Regional de Vila Velha.

MORADORES PODEM ESTAR SEM INTERNET

De acordo com a Guarda Municipal os fios ficam presos entre um poste e outro, na areia da praia, por baixo da restinga. Para roubar o material, criminosos cortam o fio de um lado e do outro e saem puxando os cabos.
Ainda segundo a Guarda, por conta do roubo dos fios, moradores dos bairros Itapuã e Praia da Costa podem estar sem internet na manhã desta sexta (25).
Com informações da TV Gazeta

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