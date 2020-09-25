Cerca de 100kg de cabos de fibra ótica foram roubados na Praia de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Homem é detido após roubar 100 kg de cabos de fibra ótica em Vila Velha

Cerca de 100 kg de cabos de fibra ótica foram roubados, na manhã desta sexta-feira (25), na orla de Itapuã, em Vila Velha . Quando a Guarda Municipal chegou ao local encontrou dois homens puxando os cabos da areia.

Um dos suspeitos conseguiu fugir, enquanto o outro chegou a correr por cerca de 500 m na areia da praia, mas acabou capturado pela Guarda Municipal. O homem foi levado, com o material apreendido, para a Delegacia Regional de Vila Velha.

MORADORES PODEM ESTAR SEM INTERNET

De acordo com a Guarda Municipal os fios ficam presos entre um poste e outro, na areia da praia, por baixo da restinga. Para roubar o material, criminosos cortam o fio de um lado e do outro e saem puxando os cabos.

Ainda segundo a Guarda, por conta do roubo dos fios, moradores dos bairros Itapuã e Praia da Costa podem estar sem internet na manhã desta sexta (25).