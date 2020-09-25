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Bairro Sagrada Família

Guarda apreende comprimidos de ecstasy e arma na casa de jovem em Vila Velha

O rapaz de 20 anos afirmou que foi obrigado por integrantes do tráfico de drogas a guardar a pistola calibre .380 e as drogas. O material apreendido estava armazenado em uma lixeira de uma barbearia que funciona em um dos cômodos da residência

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 22:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 22:28
Vitória - Operação da Guarda Municipal de Vitória na Vila Rubim. Eles fizeram abordagens em ônibus e motociclistas
Operação da Guarda Municipal de Vitória Crédito: Fernando Madeira
A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu 19 comprimidos de ecstasy e uma pistola calibre .380 na casa de um jovem de 20 anos no bairro Sagrada Família, na noite desta quinta-feira (24). O rapaz teria sido obrigado por integrantes do tráfico de drogas da região a esconder a arma em sua casa. 
Segundo o subsecretário da Guarda Municipal, Iuri Silva, uma denúncia anônima levou os agentes até a casa do suspeito. Ele não estava no local, mas os pais do jovem permitiram a entrada dos agentes. A pistola e as drogas foram encontradas na lixeira de uma barbearia que funcionava em um dos cômodos da residência.
Pistola calibre .380mm apreendida pela Guarda Municipal
A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu uma arma e drogas em uma casa no bairro Sagrada Família Crédito: Divulgação/Guarda Municipal
"A arma e as drogas estavam dentro de uma lixeira da barbearia que funcionava dentro da casa dele. Localizamos ele na rua depois da apreensão, os pais dele o ligaram e disseram que ele deveria volta para casa. Ele falou que foi obrigado pelo tráfico a guardar a arma na barbearia, mas não quis citar nomes", disse o subsecretário.
O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O jovem não possuía passagens pela polícia e o caso será investigado pela Polícia Civil.

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