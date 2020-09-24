Responsável por incêndio em posto de combustíveis é preso em Vila Velha

Um homem de 36 anos, condenado por um incêndio a um posto de combustíveis, foi preso nesta terça-feira (22), na Praia da Costa, em Vila Velha. De acordo com a Delegacia de Polícia (DP) da Praia do Canto, em Vitória, que cumpriu o mandado de prisão, a equipe conseguiu deter o criminoso em virtude de uma outra investigação, iniciada no último dia 14. A Polícia Civil não informou em que local e quando foi o incêndio, como não deu detalhes sobre a segunda acusação.
O mandado de prisão foi expedido por um juiz da 5ª Vara Criminal da Serra.
Segundo o titular da DP da Praia do Canto, delegado Agis Wilson, a investigação terá prosseguimento para apurar o envolvimento do homem no outro caso.
O detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e permanece à disposição da Justiça.