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Ação da polícia

Responsável por incêndio em posto de combustíveis é preso em Vila Velha

De acordo com a Delegacia de Polícia da Praia do Canto, que cumpriu o mandado de prisão, a equipe conseguiu deter o criminoso em virtude de uma outra investigação iniciada há 10 dias

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 20:05
Vista aérea dos prédios da Praia da Costa, Vila Velha
O homem condenado pelo incêndio foi preso na Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Edson Chagas/Arquivo Rede Gazeta
Um homem de 36 anos, condenado por um incêndio a um posto de combustíveis, foi preso nesta terça-feira (22), na Praia da Costa, em Vila Velha. De acordo com a Delegacia de Polícia (DP) da Praia do Canto, em Vitória, que cumpriu o mandado de prisão, a equipe conseguiu deter o criminoso em virtude de uma outra investigação, iniciada no último dia 14. A Polícia Civil não informou em que local e quando foi o incêndio, como não deu detalhes sobre a segunda acusação.
O mandado de prisão foi expedido por um juiz da 5ª Vara Criminal da Serra.
Segundo o titular da DP da Praia do Canto, delegado Agis Wilson, a investigação terá prosseguimento para apurar o envolvimento do homem no outro caso.
O detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e permanece à disposição da Justiça.

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