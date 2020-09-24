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Homem é arrastado durante confusão em supermercado de Vitória

Confusão aconteceu na tarde desta quinta-feira (24), em um estabelecimento na Praia do Suá

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 20:02
Cliente é agredido em supermercado da Praia do Suá
Cliente é agredido em supermercado da Praia do Suá Crédito: Helbert Diego Lopes da Conceição
Uma confusão dentro de um supermercado na Praia do Suá, em Vitória, chamou a atenção de clientes na tarde desta quinta-feira (24). Um dos consumidores registrou as cenas em vídeo. Nas imagens é possível ver a ação de seguranças do estabelecimento, que chegaram a arrastar o homem pelo chão e o levaram aos fundos da loja.
Homem é arrastado durante confusão em supermercado de Vitória
De acordo com relato do universitário Helbert Diego Lopes da Conceição, de 30 anos, que estava fazendo compras no local, a atitude dos funcionários do Extrabom causou constrangimento à vítima e também aos demais clientes do estabelecimento. "Foi totalmente horrível. Sei muito bem que atitude como esta do vídeo não se faz. Fiquei tremendo de pavor", relatou.
Segundo o estudante de Direito, o homem chegou a ser arrastado por metros dentro do supermercado. "Eu estava saindo da loja quando um senhor foi abordado na porta por dois seguranças. Eu vi que ele disse: 'Se vocês estão me acusando, então chamem a polícia'. Chegou ainda um terceiro segurança. Abafaram o senhor na porta, impediram que saísse. Ele estava com duas sacolas de compras e eu vi a nota fiscal, ele estava praticamente atrás de mim e comprou as coisas. O senhor começou a falar mais alto, mas os seguranças não quiseram chamar a polícia, tentaram conduzi-lo até uma porta dos fundos e ele resistiu. Pegaram o senhor, ele caiu e foram puxando ele, até que foi arrastado ao fundo da loja, onde tem o depósito", contou.
A vítima, de acordo com Conceição, chegou a ficar mais de 10 minutos dentro da sala para onde foi conduzido, no interior do estabelecimento. Conforme contou o universitário, a vítima saiu da sala dizendo que o episódio aconteceu em razão da forma como estava vestida.
Em nota, o supermercado afirmou que os seguranças do estabelecimento agiram por terem flagrado uma pessoa furtando produtos da loja. A empresa informou que registrou boletim de ocorrência na polícia. Confira na íntegra:
"O Grupo Coutinho confirma que, na tarde desta quinta-feira (24), a equipe de segurança da loja Extrabom, localizada na Praia do Suá, em Vitória, flagrou uma pessoa furtando produtos no interior da unidade. O indivíduo foi abordado pelos profissionais, mas ofereceu resistência para prestar esclarecimentos sobre o fato e aguardar o acionamento da polícia, se evadindo do local. A empresa ressalta que toda a atuação dos profissionais visou garantir a integridade física de consumidores, colaboradores da loja e do próprio indivíduo, que demonstrou alto grau de irritabilidade e descontrole emocional. O Grupo Coutinho reitera que sempre atua em conformidade com as leis, agindo com responsabilidade e ética em todas as ocorrências, independentemente das circunstâncias. Todas as imagens serão cedidas às autoridades competentes para elucidação do caso".
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que nenhuma ocorrência com essas características foi entregue hoje (24) na Delegacia Regional de Vitória. Além disso, esclareceu que é necessário que o caso seja formalizado em uma delegacia para que haja investigação.
A Guarda Municipal de Vitória informou que chegou a ser acionada, mas, ao chegar ao estabelecimento, o homem não estava mais no local. 

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