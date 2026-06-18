Cão de capacete e óculos é flagrado em moto na Dante Michelini

Com direito a capacete e até óculos de aviação, um cãozinho foi flagrado na frente de uma motocicleta na Avenida Dante Michelini, em Vitória. A cena foi registrada no início da tarde desta quinta-feira (18) e chamou a atenção de quem passava pela região.





O vídeo, compartilhado por um leitor de A Gazeta, mostra que o animal estava preso à cintura do condutor. Apesar de o cachorro usar equipamentos de proteção, a prática é considerada imprudente pelo consultor em segurança viária, capitão Anthony.





Segundo o especialista, a conduta infringe o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). "O caso se enquadra no artigo 252, inciso II, que estabelece como infração média conduzir veículo transportando animais entre os braços ou as pernas. A regra vale para qualquer tipo de veículo", explicou.





Acrescentou ainda que, se fosse um animal de grande porte, a ação poderia ser configurada uma infração grave, de acordo com o artigo 244.