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Em Jardim Camburi

Cão de capacete e óculos é flagrado em moto na Dante Michelini

Apesar de curiosa, a prática é considerada imprudente pelo consultor em segurança viária, capitão Anthony

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 17:21

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

18 jun 2026 às 17:21

Com direito a capacete e até óculos de aviação, um cãozinho foi flagrado na frente de uma motocicleta na Avenida Dante Michelini, em Vitória. A cena foi registrada no início da tarde desta quinta-feira (18) e chamou a atenção de quem passava pela região.


O vídeo, compartilhado por um leitor de A Gazeta, mostra que o animal estava preso à cintura do condutor. Apesar de o cachorro usar equipamentos de proteção, a prática é considerada imprudente pelo consultor em segurança viária, capitão Anthony.


Segundo o especialista, a conduta infringe o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). "O caso se enquadra no artigo 252, inciso II, que estabelece como infração média conduzir veículo transportando animais entre os braços ou as pernas. A regra vale para qualquer tipo de veículo", explicou.


Acrescentou ainda que, se fosse um animal de grande porte, a ação poderia ser configurada uma infração grave, de acordo com o artigo 244.

Código de trânsito

Multas e penalidades

■ Infração leve: R$ 88,38 e 3 pontos na CNH
■ Média: R$ 130,16 e 4 pontos na CNH

■ Grave: R$ 195,23 e 5 pontos na CNH
■ Gravíssima: R$ 293,47 e 7 pontos na CNH

Cão é flagrado sendo transportado na parte da frente de moto no ES
A Gazeta

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