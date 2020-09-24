Operação tapa buracos é realizada na rodovia Leste-Oeste, em Cariacica

A reportagem de A Gazeta procurou o DER-ES, que informou por meio de nota, que "o trecho da Leste-Oeste entre a BR-262 e o Terminal de Campo Grande está passando por obras de urbanização, que incluem a implantação de um pavimento de concreto no trecho". O órgão acrescentou ainda, que com a presença do tempo mais firme e sem chuva forte, reiniciou o trabalho no local e os buracos no trecho foram tampados.