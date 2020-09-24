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Após reclamações

Operação tapa buracos é realizada na rodovia Leste-Oeste, em Cariacica

As obras foram realizadas após as intensas chuvas que atingiram a Grande Vitória e pioraram a situação dos buracos na via

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 19:52
Obras são realizadas na rodovia Leste-Oeste
Obras são realizadas na rodovia Leste-Oeste, em Cariacica  Crédito: Reprodução
Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES) realizou, no início da tarde desta quinta-feira (24), uma operação tapa buracos na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica. O trecho da via que está em obras fica próximo ao Terminal de Campo Grande.
A ação foi realizada após as intensas chuvas que atingiram a Grande Vitória durante esta semana, que geraram transtornos à população e ainda mais dor de cabeça para os motoristas que passam pelo local. Durante a manhã, a reportagem da TV Gazeta constatou a presença de muitas poças e crateras no local. Com a situação, os veículos precisavam reduzir a velocidade para passar pelo trecho e evitar acidentes. 
A reportagem de A Gazeta procurou o DER-ES, que informou por meio de nota, que  "o trecho da Leste-Oeste entre a BR-262 e o Terminal de Campo Grande está passando por obras de urbanização, que incluem a implantação de um pavimento de concreto no trecho". O órgão acrescentou ainda, que com a presença do tempo mais firme e sem chuva forte, reiniciou o trabalho no local e os buracos no trecho foram tampados.
As obras no trecho são alvo de reclamações e causam transtornos aos usuários da via há pelo menos nove meses. Na região, que fica nas proximidades do Terminal de Campo Grande, parte da pista de concreto foi concluída.  O DER-ES  também informou que os trabalhos devem ser concluídos até o fim deste ano no local.

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