Dois acidentes seguidos deixam trânsito congestionado na Terceira Ponte

Acidentes congestionam trânsito na Terceira ponte Crédito: Rodosol

A ocorrência de dois acidentes seguidos provocou congestionamento na Terceira Ponte, na tarde desta quinta-feira (17). De acordo com informações da Rodosol, concessionária responsável pela via , o primeiro deles ocorreu por volta das 15h20, entre uma moto e um carro, no sentido Vitória-Vila Velha. O motociclista ficou ferido e foi levado para o Hospital Unimed.

Ainda segundo a Rodosol, o segundo acidente ocorreu cerca de dez minutos depois, por volta das 15h30, entre dois veículos no sentido oposto. Neste caso não houve feridos. Ambos os sentidos da ponte já foram liberados.

Demandada pela reportagem, a Polícia Militar informou que não foi acionada pelo Ciodes para atender as ocorrências. No entanto, a empresa concessionária afirma que solicitou apoio direto ao Batalhão que fica próximo à ponte e que policiais estiveram no local dos acidentes.