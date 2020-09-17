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Dois acidentes seguidos deixam trânsito congestionado na Terceira Ponte

O primeiro deles ocorreu por volta das 15h20, no sentido Vitória-Vila Velha; o segundo acidente foi por volta das 15h30, entre dois veículos, no sentido oposto

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 16:49
Acidentes congestionam trânsito na Terceira ponte
Acidentes congestionam trânsito na Terceira ponte Crédito: Rodosol
A ocorrência de dois acidentes seguidos provocou congestionamento na Terceira Ponte, na tarde desta quinta-feira (17). De acordo com informações da Rodosol, concessionária responsável pela via, o primeiro deles ocorreu por volta das 15h20, entre uma moto e um carro, no sentido Vitória-Vila Velha. O motociclista ficou ferido e foi levado para o Hospital Unimed.
Ainda segundo a Rodosol, o segundo acidente ocorreu cerca de dez minutos depois, por volta das 15h30, entre dois veículos no sentido oposto. Neste caso não houve feridos. Ambos os sentidos da ponte já foram liberados.
Demandada pela reportagem, a Polícia Militar informou que não foi acionada pelo Ciodes para atender as ocorrências. No entanto, a empresa concessionária afirma que solicitou apoio direto ao Batalhão que fica próximo à ponte e que policiais estiveram no local dos acidentes.
A Rodosol informou que um terceiro acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (17). Às 17h30, um carro e uma moto colidiram no sentido Vila Velha-Vitória. Não houve vítimas e a pista já foi liberada. A concessionária explicou que a lentidão no início da noite, maior no sentido Vitória-Vila Velha, se explica pelo horário em que há maior fluxo de veículos.

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