Parque Residencial Laranjeiras

Colisão entre dois veículos derruba semáforo na BR 101, na Serra

A Eco 101 esteve no local e informou que, durante o atendimento, as faixas 01 e 02 sentido norte ficaram interditadas e o trânsito foi desviado para a pista lateral. A pista principal foi liberada às 15h10

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 16:21

Redação de A Gazeta

Colisão na BR 101, na Serra, próximo à entrada do bairro Parque Residencial Laranjeiras Crédito: Google Maps
Uma colisão entre dois veículos no km 266 da BR 101, na Serra, entre os bairros José de Anchieta e Parque Residencial Laranjeiras,  acabou derrubando um semáforo. O acidente aconteceu às 13h51 desta quinta-feira (17). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, não foi necessário o envio de equipe ao local, uma vez que não houve vítimas.
A Eco 101, concessionária responsável pela via, esteve no local do acidente e informou que recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) estiveram no local. Além disso, a empresa informou que, durante o atendimento, as faixas 01 e 02 sentido norte ficaram interditadas e o trânsito foi desviado para a pista lateral. A pista principal foi liberada às 15h10.
Por volta das 17h45, muitos motoristas ainda relatavam lentidão no trecho do acidente. Segundo a concessionária que administra a via, não foi registrada nenhuma ocorrência após a queda do semáforo e a contenção se deve ao número de veículos que passam pelo local.
Motoristas enfrentaram grande fluxo de veículos na Serra
Motoristas enfrentaram grande fluxo de veículos na Serra Crédito: Telespectador da TV Gazeta
O fluxo intenso de veículos também é registrado na Avenida Norte Sul neste início de noite, mas segundo a Guarda Municipal de Vitória, não há ocorrências no trecho.

Veja Também

Incêndio atinge área perto de casa de shows na Praia do Canto

Agora quem comprar fogos no ES deve informar em que situação vai usar

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

