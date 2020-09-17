Colisão entre dois veículos derruba semáforo na BR 101, na Serra

Uma colisão entre dois veículos no km 266 da BR 101, na Serra, entre os bairros José de Anchieta e Parque Residencial Laranjeiras, acabou derrubando um semáforo. O acidente aconteceu às 13h51 desta quinta-feira (17). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, não foi necessário o envio de equipe ao local, uma vez que não houve vítimas.
A Eco 101, concessionária responsável pela via, esteve no local do acidente e informou que recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) estiveram no local. Além disso, a empresa informou que, durante o atendimento, as faixas 01 e 02 sentido norte ficaram interditadas e o trânsito foi desviado para a pista lateral. A pista principal foi liberada às 15h10.
Por volta das 17h45, muitos motoristas ainda relatavam lentidão no trecho do acidente. Segundo a concessionária que administra a via, não foi registrada nenhuma ocorrência após a queda do semáforo e a contenção se deve ao número de veículos que passam pelo local.
O fluxo intenso de veículos também é registrado na Avenida Norte Sul neste início de noite, mas segundo a Guarda Municipal de Vitória, não há ocorrências no trecho.