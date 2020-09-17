Incêndio atinge área perto de casa de shows na Praia do Canto

Um incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (17) em uma mata próxima a uma casa de shows localizada na Praia do Canto, em Vitória. A área atingida fica perto da Ponte de Camburi, que liga a orla à Avenida Saturnino de Brito.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe foi ao local. Da Praia de Camburi e de prédios de Jardim da Penha, foi possível ver a formação de uma nuvem de fumaça, o que assustou muitos moradores.
A equipe do Corpo de Bombeiros constatou que o incêndio estava em uma pequena vegetação, próximo à estátua de Iemanjá. O incêndio foi combatido e extinto pela corporação. Ninguém ficou ferido.