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Vitória

Incêndio atinge área perto de casa de shows na Praia do Canto

Da Praia de Camburi e de prédios de Jardim da Penha e da Praia do Canto foi possível ver a formação de uma nuvem de fumaça, o que assustou muitos moradores

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 10:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 10:10
Fumaça foi vista de área distante na Praia de Camburi
Incêndio atinge área próxima a uma casa de eventos em Vitória Crédito: Daniel Pasti
Um incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (17) em uma mata próxima a uma casa de shows localizada na Praia do Canto, em Vitória. A área atingida fica perto da Ponte de Camburi, que liga a orla à Avenida Saturnino de Brito.
Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe foi ao local. Da Praia de Camburi e de prédios de Jardim da Penha, foi possível ver a formação de uma nuvem de fumaça, o que assustou muitos moradores.
A equipe do Corpo de Bombeiros constatou que o incêndio estava em uma pequena vegetação, próximo à estátua de Iemanjá. O incêndio foi combatido e extinto pela corporação. Ninguém ficou ferido.

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