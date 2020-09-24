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Campo minado

Buracos tomam conta de trecho da Rodovia Leste-Oeste em Cariacica

Com a pista reduzida por conta da obra, o motorista ainda precisa de cautela para passar pelo outro lado, onde o asfalto não foi terminado. Os carros precisam se espremer para conseguir passar no trecho esburacado

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 10:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 10:09
Buracos tomam conta de trecho em obras da Rodovia Leste-Oeste em Cariacica
Buracos tomam conta de trecho em obras da Rodovia Leste-Oeste em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Quem precisa trafegar pela Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, enfrenta dificuldade, principalmente nas proximidades do Terminal de Campo Grande. São tantos buracos no caminho que a pista mais parece um campo minado. A situação piora em dias de chuva, quando enormes poças são formadas. 
O problema nesse trecho da rodovia, que ainda não foi concluído, é antigo e já foi mostrado em outras reportagens de A Gazeta. Com a pista reduzida, por conta da obra, o motorista ainda precisa de cautela para passar pelo outro lado, onde o asfalto não foi terminado. Os carros precisam se espremer para conseguir passar no trecho esburacado.
Caminhões e ônibus, que são veículos mais pesados, precisam reduzir bastante a velocidade para conseguir passar pelo trecho. Já os motoristas de veículos menores, muitas vezes, acabam por bater com o fundo do carro nos buracos. Com a obra inacabada, surgem os problemas de trânsito com lentidão, buracos na pista e prejuízos para os motoristas.
Atualização: A reportagem de A Gazeta procurou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pelo trecho em obras, para saber se há prazo para o problema dos buracos ser solucionado. Por nota, o DER informou que "o trecho da Leste-Oeste entre a BR-262 e o Terminal de Campo Grande está passando por obras de urbanização, que incluem a implantação de um pavimento de concreto no trecho. Hoje, com o tempo mais firme e sem chuva forte, o órgão reiniciou o trabalho no local".

Buracos tomam conta de trecho em obras da Rodovia Leste-Oeste em Cariacica

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