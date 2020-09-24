Buracos tomam conta de trecho da Rodovia Leste-Oeste em Cariacica

Caminhões e ônibus, que são veículos mais pesados, precisam reduzir bastante a velocidade para conseguir passar pelo trecho. Já os motoristas de veículos menores, muitas vezes, acabam por bater com o fundo do carro nos buracos. Com a obra inacabada, surgem os problemas de trânsito com lentidão, buracos na pista e prejuízos para os motoristas.

Atualização: A reportagem de A Gazeta procurou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pelo trecho em obras, para saber se há prazo para o problema dos buracos ser solucionado. Por nota, o DER informou que "o trecho da Leste-Oeste entre a BR-262 e o Terminal de Campo Grande está passando por obras de urbanização, que incluem a implantação de um pavimento de concreto no trecho. Hoje, com o tempo mais firme e sem chuva forte, o órgão reiniciou o trabalho no local".