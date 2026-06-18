'Trabalhei toda a minha vida à espera deste momento', diz goleiro Vozinha

Vozinha, goleiro de Cabo Verde, disse estar "abençoado" após a atuação no empate com a Espanha na estreia do país em Copas do Mundo, que impulsionou sua popularidade. A atuação de Vozinha no 0 a 0 com a Espanha virou símbolo do início histórico de Cabo Verde. Aos 40 anos, sem clube após deixar o Chaves (POR), ele foi eleito o melhor jogador da partida pela Fifa.





O goleiro afirmou que a repercussão ultrapassou o futebol e citou a fé como explicação para o momento. A declaração foi dada em entrevista à Fifa. "O que está a acontecer comigo é realmente algo extraordinário, é algo que vai muito além do futebol. O meu irmão, que é religioso, costuma dizer que Deus põe-nos sempre as dificuldades à frente e depois traz-nos coisas boas. E acho que sou uma pessoa abençoada", disse Vozinha em entrevista à Fifa.





Ele disse se sentir "abençoado" pelo que representa para pessoas próximas e para a seleção. "Tudo o que sou, por tudo o que represento, à minha família, aos meus amigos, aos meus colegas, que representam Cabo Verde. E acho que Deus tinha isso guardado para mim", afirmou.





Explosão de seguidores nas redes foi um dos sinais mais visíveis do impacto da partida. O goleiro passou de 50 mil para mais de 13 milhões de seguidores no Instagram após o jogo.

Cabo Verde volta a campo agora diante do Uruguai, em Miami, no domingo (21). Vozinha afirmou que esperou a carreira inteira por um momento como o da estreia e agradeceu pela oportunidade.





"Isto é algo para o qual trabalhei toda a minha vida, à espera deste momento. E nesta quinta-feira (18), receber isto, conseguir ter a minha performance, a exibição que tive contra a Espanha e toda esta repercussão a nível mundial que eu nunca esperava, tenho só que agradecer ao Universo, a Deus e a todos", afirmou.





Goleiro também destacou o discurso de competitividade da seleção cabo-verdiana. "Cabo Verde chegou ao Mundial como uma pequena seleção, de um pequeno país, mas é uma equipe que veio para competir, para lutar com garras, com unhas e dentes, para mostrar a resiliência, a força do povo cabo-verdiano. E eu, inserido nisso, acho que também sou a extensão de tudo isso", completou.