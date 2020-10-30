Após registro de acidente, carro é encontrado pegando fogo em Alegre

O homem disse aos policiais que o motorista do outro veículo fugiu, deixando o carro na estrada e mostrando evidências de embriaguez. A polícia informou que tentou contato com o motorista que havia entrado em uma residência, mas não conseguiu. Os militares conseguiram falar com ele apenas por um número de telefone que estava adesivado no carro e comunicaram que um boletim seria registrado para conhecimento do poder público.