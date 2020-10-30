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Na BR 482

Após registro de acidente, carro é encontrado pegando fogo em Alegre

Um dos veículos envolvidos no acidente foi encontrado em chamas após o encerramento da ocorrência, que foi atendida pela Polícia Militar. As causas do incêndio ao carro estão sendo investigadas

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 09:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 09:55
Um dos veículos envolvidos no acidente foi encontrado em chamas após o encerramento da ocorrência
Carro pega fogo após acidente em Alegre Crédito: Polícia Militar
Um veículo foi encontrado pegando fogo na noite desta quinta-feira (29) na BR 482, em Alegre, na região Sul do Espírito Santo. A causa do incêndio não foi identificada, mas a polícia informou que o carro havia se envolvido em um acidente poucas horas antes no mesmo local e o condutor teria fugido.
Segundo a Polícia Militar, às 18h53 uma equipe foi à BR 482, no trecho entre Ponte Seca e a Serra do Bicão, para atender a ocorrência de uma colisão lateral entre dois carros na rodovia. No local, policiais encontraram um homem de 41 anos, que dirigia um dos veículos no sentido ao município de Alegre e contou que foi atingido por outro carro que tentava atravessar a rodovia.
O homem disse aos policiais que o motorista do outro veículo fugiu, deixando o carro na estrada e mostrando evidências de embriaguez. A polícia informou que tentou contato com o motorista que havia entrado em uma residência, mas não conseguiu. Os militares conseguiram falar com ele apenas por um número de telefone que estava adesivado no carro e comunicaram que um boletim seria registrado para conhecimento do poder público.
No entanto, por volta das 22h, o mesmo carro envolvido no acidente foi encontrado em chamas no mesmo lugar em que havia sido deixado após o acidente. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e ainda não se sabe o motivo do fogo, se foi por problemas mecânicos ou por ação humana.
Um dos veículos envolvidos no acidente foi encontrado em chamas após o encerramento da ocorrência
Carro pega fogo após acidente em Alegre Crédito: Polícia Militar

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