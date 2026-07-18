AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Precisa usar protetor solar no inverno? Entenda a importância
Risco de manchas

Precisa usar protetor solar no inverno? Entenda a importância

Mesmo em dias nublados, chuvosos ou com temperaturas mais baixas, a radiação ultravioleta continua atingindo a pele

Publicado em 18 de Julho de 2026 às 09:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

18 jul 2026 às 09:00
Protetor solar
 falta de fotoproteção pode causar danos celulares cumulativos, aumentando o risco de lesões pré-cancerígenas e câncer de pele
 shutterstock

Quando os dias frios e nublados de inverno chegam, é comum deixarmos alguns hábitos de verão de lado. O casaco pesado sai do armário, o banho fica mais quente e, para muita gente, o filtro solar acaba esquecido no fundo da gaveta. Afinal, se o sol quase não aparece e não sentimos aquele calor na pele, por que continuar aplicando o produto?


Se você também tem essa dúvida, a resposta dos dermatologistas é direta e unânime: o uso do protetor solar é indispensável no inverno. Mesmo em dias nublados, chuvosos ou com temperaturas mais baixas, a radiação ultravioleta continua atingindo a pele. A diferença é que, sem a ardência típica dos dias quentes, os danos acontecem de forma mais silenciosa. 


"A sensação de frio pode enganar, mas a radiação ultravioleta continua trabalhando silenciosamente sobre a pele, mesmo nos dias nublados e durante o inverno", alerta a dermatologista Annia Cordeiro, parceira de Australian Gold. 


Entre os principais malefícios da falta de proteção solar está o aumento do risco de manchas. A radiação estimula a produção de melanina, mecanismo natural de defesa da pele, mas que pode resultar em marcas escurecidas, tom irregular e piora de quadros como o melasma. No inverno, esse risco pode ser ainda mais subestimado, já que muitas pessoas mantêm o uso de ácidos, clareadores e tratamentos dermatológicos, mas deixam de aplicar o filtro solar diariamente. Sem essa proteção, a pele fica mais vulnerável à hiperpigmentação e os resultados dos tratamentos podem ser comprometidos. "O protetor solar não é um produto de verão. Ele deve fazer parte da rotina diária de cuidados com a pele durante todo o ano", reforça a dermatologista.


Outro efeito importante é o envelhecimento precoce. A exposição contínua à radiação UVA, presente ao longo de todo o ano, atinge camadas mais profundas da pele e contribui para a degradação de colágeno e elastina, fibras responsáveis pela firmeza, elasticidade e sustentação cutânea. Com o tempo, esse processo favorece o surgimento de linhas finas, rugas, flacidez, perda de viço e textura áspera.


A negligência também vai além da estética. A falta de fotoproteção pode causar danos celulares cumulativos, aumentando o risco de lesões pré-cancerígenas e câncer de pele. Esse é um dos pontos mais importantes quando se fala em uso diário do protetor solar: o produto não deve ser visto apenas como um aliado contra queimaduras, mas como uma medida preventiva de saúde. A exposição desprotegida, repetida dia após dia, pode alterar o DNA das células da pele e gerar consequências que aparecem apenas anos depois.


É importante manter a recomendação padrão de usar um fator de proteção solar (FPS) de, no mínimo, 30 para o dia a dia. O protetor solar deve ser o último passo da sua rotina de cuidados pela manhã, vindo logo após o hidratante e antes da maquiagem. Cuidar da pele no inverno garante que ela chegue saudável, viçosa e radiante na próxima estação.

10 opções de protetores solares

Protetores solares para o inverno
Seleção de protetores solares para usar no inverno Arte Guilherme Sillva

  1.  Sun Fresh Hydro Boost FPS 50, de Neutrogena. Com uma textura fluída, oferece uniformidade, nutrição, proteção e potencialização da vitalidade da pele com uma sensação de leveza e conforto, sem grudar ou deixar a oleosidade. Conta com Ácido Hialurônico que hidrata profundamente por 12 horas, Niacinamida, um ativo clareador de sinais causados pelo sol, além de Vitamina C e E (antioxidantes). (COMPRE NA AMAZON)

  2. Mat Perfect Anti-Idade+ FPS 60, de Avène. Protege contra os raios UVA e UVB e contra a luz azul visível até 450nm, inclusive na versão sem cor, graças ao filtro patenteado TriAsorB, ampliando a defesa da pele também para quem prefere um acabamento totalmente transparente. O protetor solar também possui ácido hialurônico, niacinamida e vitamina E. Possui textura leve, efeito matte e não arde os olhos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Protetor Solar Facial FPS 70 cor 3.0, de Helioderm. Protetor facial com muita alta proteção contra os raios UVA e UVB na tonalidade bege claro, médio, escuro e 5.0. Ação multifuncional 3 em 1 (proteção + hidratação + antioxidante), possui ativo hialurônico, vitamina E e Niacinamida, que ajuda na prevenção do envelhecimento precoce da pele e uniformiza o tom do rosto. (COMPRE NA AMAZON)

  4. Facial Antimanchas Pigment Control, de Eucerin. Desenvolvido com Thiamidol, ativo patenteado e o mais eficaz para tratar a causa raiz da hiperpigmentação; Licochalcona A, um potente antioxidante que neutraliza os radicais livres; e Ácido Glicirretínico, que protege a pele dos danos da radiação UV e estimula a reparação do DNA, o produto é a solução ideal para proteger, reduzir e prevenir manchas na pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  5. Invisible Stick, da Isdin. Acabamento leve e invisível, não deixa a pele com brilho, nem sensação oleosa e é fácil de aplicar e carregar. Possui FPS 50, absorção imediata, é resistente à água e ao suor e desenvolvido para minimizar risco de alergias, sendo indicado também para peles sensíveis e atópicas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  6. Watery Lotion FPS 60, da Creamy. É um filtro solar aquoso de toque seco e rápida absorção, ideal para todos os tipos de pele, especialmente as oleosas. Contém o exclusivo HYPSKIN, ativo multifuncional que tem função calmante e antioxidante, que contribui para a integridade da barreira cutânea, tornando o produto confortável até mesmo para as peles mais sensíveis. (COMPRE NA AMAZON)

  7. Antiox Complex Ultra Fluido FPS 70, de Australian Gold. Apresenta uma fórmula tecnológica que une potentes filtros solares à poderosos ativos antioxidantes, como a Ameixa Kakadu, nativa da Austrália e riquíssima em Vitamina C, resultando em uma proteção fotoestável para combater os efeitos dos raios UVA e UVB na pele. (COMPRE NO MERCAOD LIVRE)

  8. Protetor Solar Mineral Fluido FPS 50, da Ollie. Fortalece a pele, conta com FPS 50, FPUVA 16, tem filtros 100% minerais que são indicados para peles sensíveis e sensibilizadas. Tem textura fluida de fácil absorção, previne e reduz danos solares que causam os sinais de envelhecimento precoce, tem niacinamida e esqualano e ação antioxidante. (COMPRE NA AMAZON

  9. Actine One, da Darrow. Possui absorção em 1 segundo. Oferece uma proteção eficaz com FPS 50 e se adapta a todos os tons de pele, sem deixar resíduos brancos. Tem alto poder de proteção contra a radiação UVA, sendo a principal responsável pelo fotoenvelhecimento e hiperpigmentação da pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  10. Anthelios Ultra Cover FPS 60, da La Roche-Posay. A fórmula conta com uma tecnologia revolucionária de pigmentos que mimetizam o reflexo de luz natural da pele, promovendo alta cobertura, com uma textura leve que não craquela e um acabamento de pele natural. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

Caro leitor


Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso você queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:


1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais

2- Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

Veja Também 

Imagem de destaque

Eflúvio telógeno: veja a causa da queda de cabelo após infecções e o que fazer

Renato Machado

Insuficiência cardíaca: entenda a condição que causou a morte de Renato Machado

Imagem de destaque

Milton Nascimento: saiba quando a pneumonia pode ser perigosa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferran Torres da Espanha, comemora o seu gol durante a partida entre Espanha e Argentina, pela Final da Copa do Mundo FIFA 2026, no New York New Jersey Stadium
Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo
Imagem de destaque
Show do intervalo da final da Copa tem Madonna com Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho e homenagem a Pelé
Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Canal de Camburi: veja como ficou o novo espaço de lazer em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados