Precisa usar protetor solar no inverno? Entenda a importância

Quando os dias frios e nublados de inverno chegam, é comum deixarmos alguns hábitos de verão de lado. O casaco pesado sai do armário, o banho fica mais quente e, para muita gente, o filtro solar acaba esquecido no fundo da gaveta. Afinal, se o sol quase não aparece e não sentimos aquele calor na pele, por que continuar aplicando o produto?





Se você também tem essa dúvida, a resposta dos dermatologistas é direta e unânime: o uso do protetor solar é indispensável no inverno. Mesmo em dias nublados, chuvosos ou com temperaturas mais baixas, a radiação ultravioleta continua atingindo a pele. A diferença é que, sem a ardência típica dos dias quentes, os danos acontecem de forma mais silenciosa.





"A sensação de frio pode enganar, mas a radiação ultravioleta continua trabalhando silenciosamente sobre a pele, mesmo nos dias nublados e durante o inverno", alerta a dermatologista Annia Cordeiro, parceira de Australian Gold.





Entre os principais malefícios da falta de proteção solar está o aumento do risco de manchas. A radiação estimula a produção de melanina, mecanismo natural de defesa da pele, mas que pode resultar em marcas escurecidas, tom irregular e piora de quadros como o melasma. No inverno, esse risco pode ser ainda mais subestimado, já que muitas pessoas mantêm o uso de ácidos, clareadores e tratamentos dermatológicos, mas deixam de aplicar o filtro solar diariamente. Sem essa proteção, a pele fica mais vulnerável à hiperpigmentação e os resultados dos tratamentos podem ser comprometidos. "O protetor solar não é um produto de verão. Ele deve fazer parte da rotina diária de cuidados com a pele durante todo o ano", reforça a dermatologista.





Outro efeito importante é o envelhecimento precoce. A exposição contínua à radiação UVA, presente ao longo de todo o ano, atinge camadas mais profundas da pele e contribui para a degradação de colágeno e elastina, fibras responsáveis pela firmeza, elasticidade e sustentação cutânea. Com o tempo, esse processo favorece o surgimento de linhas finas, rugas, flacidez, perda de viço e textura áspera.





A negligência também vai além da estética. A falta de fotoproteção pode causar danos celulares cumulativos, aumentando o risco de lesões pré-cancerígenas e câncer de pele. Esse é um dos pontos mais importantes quando se fala em uso diário do protetor solar: o produto não deve ser visto apenas como um aliado contra queimaduras, mas como uma medida preventiva de saúde. A exposição desprotegida, repetida dia após dia, pode alterar o DNA das células da pele e gerar consequências que aparecem apenas anos depois.





É importante manter a recomendação padrão de usar um fator de proteção solar (FPS) de, no mínimo, 30 para o dia a dia. O protetor solar deve ser o último passo da sua rotina de cuidados pela manhã, vindo logo após o hidratante e antes da maquiagem. Cuidar da pele no inverno garante que ela chegue saudável, viçosa e radiante na próxima estação.