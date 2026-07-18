Precisa usar protetor solar no inverno? Entenda a importância

Quando os dias frios e nublados de inverno chegam, é comum deixarmos alguns hábitos de verão de lado. O casaco pesado sai do armário, o banho fica mais quente e, para muita gente, o filtro solar acaba esquecido no fundo da gaveta. Afinal, se o sol quase não aparece e não sentimos aquele calor na pele, por que continuar aplicando o produto?
Se você também tem essa dúvida, a resposta dos dermatologistas é direta e unânime: o uso do protetor solar é indispensável no inverno. Mesmo em dias nublados, chuvosos ou com temperaturas mais baixas, a radiação ultravioleta continua atingindo a pele. A diferença é que, sem a ardência típica dos dias quentes, os danos acontecem de forma mais silenciosa.
"A sensação de frio pode enganar, mas a radiação ultravioleta continua trabalhando silenciosamente sobre a pele, mesmo nos dias nublados e durante o inverno", alerta a dermatologista Annia Cordeiro, parceira de Australian Gold.
Entre os principais malefícios da falta de proteção solar está o aumento do risco de manchas. A radiação estimula a produção de melanina, mecanismo natural de defesa da pele, mas que pode resultar em marcas escurecidas, tom irregular e piora de quadros como o melasma. No inverno, esse risco pode ser ainda mais subestimado, já que muitas pessoas mantêm o uso de ácidos, clareadores e tratamentos dermatológicos, mas deixam de aplicar o filtro solar diariamente. Sem essa proteção, a pele fica mais vulnerável à hiperpigmentação e os resultados dos tratamentos podem ser comprometidos. "O protetor solar não é um produto de verão. Ele deve fazer parte da rotina diária de cuidados com a pele durante todo o ano", reforça a dermatologista.
Outro efeito importante é o envelhecimento precoce. A exposição contínua à radiação UVA, presente ao longo de todo o ano, atinge camadas mais profundas da pele e contribui para a degradação de colágeno e elastina, fibras responsáveis pela firmeza, elasticidade e sustentação cutânea. Com o tempo, esse processo favorece o surgimento de linhas finas, rugas, flacidez, perda de viço e textura áspera.
A negligência também vai além da estética. A falta de fotoproteção pode causar danos celulares cumulativos, aumentando o risco de lesões pré-cancerígenas e câncer de pele. Esse é um dos pontos mais importantes quando se fala em uso diário do protetor solar: o produto não deve ser visto apenas como um aliado contra queimaduras, mas como uma medida preventiva de saúde. A exposição desprotegida, repetida dia após dia, pode alterar o DNA das células da pele e gerar consequências que aparecem apenas anos depois.
É importante manter a recomendação padrão de usar um fator de proteção solar (FPS) de, no mínimo, 30 para o dia a dia. O protetor solar deve ser o último passo da sua rotina de cuidados pela manhã, vindo logo após o hidratante e antes da maquiagem. Cuidar da pele no inverno garante que ela chegue saudável, viçosa e radiante na próxima estação.
10 opções de protetores solares
- Sun Fresh Hydro Boost FPS 50, de Neutrogena. Com uma textura fluída, oferece uniformidade, nutrição, proteção e potencialização da vitalidade da pele com uma sensação de leveza e conforto, sem grudar ou deixar a oleosidade. Conta com Ácido Hialurônico que hidrata profundamente por 12 horas, Niacinamida, um ativo clareador de sinais causados pelo sol, além de Vitamina C e E (antioxidantes). (COMPRE NA AMAZON)
- Mat Perfect Anti-Idade+ FPS 60, de Avène. Protege contra os raios UVA e UVB e contra a luz azul visível até 450nm, inclusive na versão sem cor, graças ao filtro patenteado TriAsorB, ampliando a defesa da pele também para quem prefere um acabamento totalmente transparente. O protetor solar também possui ácido hialurônico, niacinamida e vitamina E. Possui textura leve, efeito matte e não arde os olhos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Protetor Solar Facial FPS 70 cor 3.0, de Helioderm. Protetor facial com muita alta proteção contra os raios UVA e UVB na tonalidade bege claro, médio, escuro e 5.0. Ação multifuncional 3 em 1 (proteção + hidratação + antioxidante), possui ativo hialurônico, vitamina E e Niacinamida, que ajuda na prevenção do envelhecimento precoce da pele e uniformiza o tom do rosto. (COMPRE NA AMAZON)
- Facial Antimanchas Pigment Control, de Eucerin. Desenvolvido com Thiamidol, ativo patenteado e o mais eficaz para tratar a causa raiz da hiperpigmentação; Licochalcona A, um potente antioxidante que neutraliza os radicais livres; e Ácido Glicirretínico, que protege a pele dos danos da radiação UV e estimula a reparação do DNA, o produto é a solução ideal para proteger, reduzir e prevenir manchas na pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Invisible Stick, da Isdin. Acabamento leve e invisível, não deixa a pele com brilho, nem sensação oleosa e é fácil de aplicar e carregar. Possui FPS 50, absorção imediata, é resistente à água e ao suor e desenvolvido para minimizar risco de alergias, sendo indicado também para peles sensíveis e atópicas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Watery Lotion FPS 60, da Creamy. É um filtro solar aquoso de toque seco e rápida absorção, ideal para todos os tipos de pele, especialmente as oleosas. Contém o exclusivo HYPSKIN, ativo multifuncional que tem função calmante e antioxidante, que contribui para a integridade da barreira cutânea, tornando o produto confortável até mesmo para as peles mais sensíveis. (COMPRE NA AMAZON)
- Antiox Complex Ultra Fluido FPS 70, de Australian Gold. Apresenta uma fórmula tecnológica que une potentes filtros solares à poderosos ativos antioxidantes, como a Ameixa Kakadu, nativa da Austrália e riquíssima em Vitamina C, resultando em uma proteção fotoestável para combater os efeitos dos raios UVA e UVB na pele. (COMPRE NO MERCAOD LIVRE)
- Protetor Solar Mineral Fluido FPS 50, da Ollie. Fortalece a pele, conta com FPS 50, FPUVA 16, tem filtros 100% minerais que são indicados para peles sensíveis e sensibilizadas. Tem textura fluida de fácil absorção, previne e reduz danos solares que causam os sinais de envelhecimento precoce, tem niacinamida e esqualano e ação antioxidante. (COMPRE NA AMAZON)
- Actine One, da Darrow. Possui absorção em 1 segundo. Oferece uma proteção eficaz com FPS 50 e se adapta a todos os tons de pele, sem deixar resíduos brancos. Tem alto poder de proteção contra a radiação UVA, sendo a principal responsável pelo fotoenvelhecimento e hiperpigmentação da pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Anthelios Ultra Cover FPS 60, da La Roche-Posay. A fórmula conta com uma tecnologia revolucionária de pigmentos que mimetizam o reflexo de luz natural da pele, promovendo alta cobertura, com uma textura leve que não craquela e um acabamento de pele natural. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso você queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2- Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável