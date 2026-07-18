12 apostas do ES ficam a uma dezena de prêmio milionário da Lotofácil

Doze apostas feitas no Espírito Santo ficaram a apenas uma dezena de acertar o prêmio principal da Lotofácil sorteada na noite de sexta-feira (17). Os números do concurso 3738 foram: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23 e 24.
O prêmio principal foi dividido entre três apostas, registradas em Salvador (BA), Uberlândia (MG) e Santo André (SP). Cada ganhador vai receber R$ 407.776,92.
No Espírito Santo, 12 apostas acertaram 14 dezenas e garantiram R$ 560,29 cada. Os bilhetes foram registrados em Aracruz, Baixo Guandu (duas apostas), Boa Esperança, Cariacica, Linhares, Montanha, São Gabriel da Palha, Serra (duas apostas) e Vitória (duas apostas).