Motociclista morre em acidente com caminhão em Colatina

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um caminhão no bairro IBC, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (17). A vítima foi identificada como Davi Gomes de Souza. A idade dele não foi divulgada.





Testemunhas relataram no local que Davi seguia de motocicleta em direção ao bairro Barbados quando um caminhão, que trafegava no sentido contrário, realizou uma conversão à esquerda e houve a colisão. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Civil e Militar para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente e aguarda retorno.



