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Mobilidade em Vitória

Obra de mergulhão em Camburi começa em junho com custo de R$ 77 milhões

Secretário de Obras de Vitória afirma que o contrato para execução do projeto deve ser assinado em março

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 12:21

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

01 fev 2024 às 12:21
Como vai ficar mergulhão em Camburi
Projeto do Mergulhão de Jardim Camburi Crédito: Divulgação/PMV
Com a promessa de melhorar o fluxo de veículos entre a Avenida Dante Michelini e a Rua Gelu Vervloet dos Santos, conhecida como Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, a Prefeitura de Vitória anunciou que a obra do Mergulhão de Camburi deve começar em junho, com o custo de R$ 77 milhões. O edital havia sido publicado em setembro de 2023, com valor inicial estimado em R$ 92 milhões.
Em fase de julgamento de recursos, a previsão da Secretaria de Obras de Vitória (Semob) é que, nos próximos dias, a empresa responsável apresente detalhes do projeto para o início das obras. “A previsão é que o contrato seja assinado em março, para começarmos a obra no acesso que desce da Serra no sentido Praia do Canto, já entrando na Dante Michelini”, conta o secretário Gustavo Perin.
Segundo Perin, a ideia do Mergulhão é manter toda a questão urbanística da região. “Valorizando o que há de melhor no entorno”, afirma.
“Como esse acesso ali da Dante Michelini com a Norte Sul pode ser considerado metropolitano, sabemos que é uma obra que vai trazer benefícios para as cidades do entorno, ainda que conte apenas com recursos financeiros de Vitória”, complementa o secretário.

A obra

Segundo a administração municipal, a previsão é que o mergulhão reduza o tempo de travessia da interseção, que hoje é de 55 a 88 segundos, para até 10 segundos. O objetivo da obra é melhorar a circulação, a mobilidade e a fluidez do bairro Jardim Camburi com uma livre passagem na região, extinguindo os semáforos.
O estudo feito pela Secretaria de Obras aponta que a velocidade média dos veículos que transitam pelo trecho — parando nos semáforos e enfrentando as retenções — hoje é de 2 km/h e vai passar para 33 km/h com os dois mergulhões. No planejamento da prefeitura para a obra que vai ser executada pela empresa contratada, o projeto pode ser definido como uma interseção em dois níveis com duas passagens inferiores (mergulhões). O percurso pela Avenida Dante Michelini seguirá no mesmo nível em ambos os sentidos.
Uma das pistas que vai passar por baixo da Dante Michelini será para quem sai da Norte Sul em direção à Vale. E a outra será de quem vem de Jardim da Penha e precisa acessar a Norte Sul em direção à Serra. Todos as pistas vão ter três faixas de rolamento.
Durante a fase dos trabalhos, a circulação viária, a mobilidade dos pedestres e dos ciclistas, assim como os serviços públicos, deverão ser mantidos obrigatoriamente, com o número de faixas atuais.

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