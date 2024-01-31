Tensão e mortes em Vitória: Estado precisa se fazer presente

Bairros da Penha, Bonfim e São Benedito Crédito: Fernando Madeira

A região é dominada por uma facção do tráfico, e as próprias autoridades admitem que os diferentes grupos brigam entre si por território. O comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, afirma que houve um acirramento desses confrontos em outubro do ano passado, entre o Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o Terceiro Comando Puro (TCP).

No meio do fogo cruzado, está a população. É a falta de tranquilidade cotidiana para milhares de pessoas, que precisam conviver com o medo e a violência, que torna ainda mais dramático esse cenário. Pessoas inocentes foram vítimas em passado recente e outras que nada têm a ver com criminalidade podem ser a próxima vítima de uma guerra da qual não fazem parte.

As mortes dos últimos dias ocorreram em circunstâncias nas quais a polícia estava envolvida, e é importante que as autoridades estatais se façam presentes nesses locais. Claro, é imprescindível que essas mortes sejam esclarecidas, para que não paire dúvidas sobre as ações policiais. Afinal,o tráfico precisa saber que não dita as regras e não está acima do Estado.

O enfrentamento da criminalidade depende de estratégias eficientes, só dá resultados perenes com ações no atacado. Com operações que reprimam o crime, com prisões que sejam significativas para desestabilizar as facções, com força investigativa. O varejo é necessário, mas acaba sendo pontual, sem impactos que transformem a realidade.