Violência contra a mulher em áreas do tráfico: jornalismo cumpre o seu papel

Na ocasião, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) afirmou desconhecer qualquer tipo de omissão por parte dos policiais em atender essas ocorrências, o que reforça a importância do jornalismo nesses casos: dar voz às pessoas que porventura estejam sendo negligenciadas pelo poder público. É fazer a ponte entre quem se encontra desamparado e quem tem entre suas atribuições defender os interesses coletivos, no caso, o Ministério Público.