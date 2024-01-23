Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Enchente até onde não se via: poder público não pode mais ser pego de surpresa
Opinião da Gazeta

Enchente até onde não se via: poder público não pode mais ser pego de surpresa

A força da natureza vai continuar se impondo, não há como mudar isso. É preciso respeitá-la. Insistir no erro, com a falta de ordenamento eficiente das cidades, pelo contrário, será desafiá-la

Públicado em 

23 jan 2024 às 01:00

Colunista

Alagamento
Ônibus passa na Praia da Costa alagada Crédito: Redes sociais
Grande Vitória sempre teve pontos de alagamento, por assim dizer, tradicionais. E, por tradição, deve-se enfatizar o drama das pessoas que vivem nesses bairros onde, quando chove, os prejuízos (e riscos) são certos, sobretudo por falhas na infraestrutura urbana.
As ameaças climáticas vão produzir cada vez mais eventos extremos, e as cidades precisam estar preparadas para isso. Planejamento urbano, que vai além das necessárias obras de contenção e drenagem (muitas delas em curso atualmente), com proteção ambiental é o que pode reduzir os danos. É certo que se preparar para os piores cenários, com sistemas de monitoramento das chuvas em funcionamento,  pode evitar as tragédias.
A realidade é que o céu desabou e, em menos de uma hora, praticamente toda a Grande Vitória foi afetada, em maior ou menor grau.
Com as chuvas atípicas, volumosas como a da noite deste domingo (21), cada vez mais comuns, localidades que não sentiam o impacto dos temporais estão entrando em cena: as imagens da Avenida Antonio Gil Veloso, nas orlas da Praia da Costa e da Praia de Itapuã, em Vila Velha, praticamente submersa é uma novidade, algo fora do imaginário do capixaba. Assim como a Avenida Américo Buaiz, em Vitória. Bairros verticalizados, sem grandes perdas patrimoniais, mas ainda assim é alarmante. 
 Chamou atenção também o alagamento no trecho da BR 101, entre Marcílio de Noronha e Vila Bethânia, em Viana.
O temporal, rápido e intenso, também provocou novos estragos na  cobertura de lona do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, o que aponta para a necessidade de mais segurança nesse espaço em que tantas pessoas circulam diariamente. Ao mesmo tempo, a população quer respostas: por que, mais uma vez, a estrutura não suportou as chuvas?
Cada vez mais, Estado e municípios devem se antever, inclusive na qualidade das obras públicas, para que elas suportem as intempéries. E a população também deve fazer a sua parte. Não jogar lixo em córregos, rios ou valões já é uma forma de minimizar os efeitos de possíveis temporais. E, para isso, o poder público também tem que prover a infraestrutura necessária para o descarte correto.
A força da natureza vai continuar se impondo, não há como mudar isso. É preciso respeitá-la. Insistir no erro, com a falta de ordenamento eficiente das cidades, pelo contrário, será desafiá-la.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Enfermeira morta no ES: lei sozinha não dá conta de vencer o machismo

Moto não foi feita para matar ou morrer: mas não é o que tem ocorrido

Notas mil na redação do Enem no ES são um fio de esperança

Ataque de rottweilers: a responsabilidade é do tutor

Jovens precisam ser apreendidos pela educação desde cedo

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Praia da Costa Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira os deputados do ES que trocaram de legenda durante janela partidária
Imagem de destaque
Petrobras investirá R$ 30 bilhões para interligar poços e elevar produção no ES
Imagem de destaque
Fim do mistério: MUG anuncia enredo para o Carnaval 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados