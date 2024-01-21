Chuva alaga ruas na Grande Vitória, atinge terminal e afeta outras cidades do ES

Leitores de A Gazeta também registraram a chegada da chuva, acompanhada de trovões e relâmpagos, em outros municípios. É o caso da Lucia Amorim Stein, que gravou o mau tempo na localidade de Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado. Outros pontos onde aconteceram alagamento são as ruas dos bairros Bela Aurora, também em Cariacica; da Praia da Costa e Itaparica, em Vila Velha; e de Tabuazeiro, em Vitória.

Moradores dos bairros Alto Laje, em Cariacica; e Fradinhos, Santa Cecília e Enseada do Suá, em Vitória, também relataram falta de energia. A EDP informou que a chuva, acompanhada de fortes ventos e intensa descarga atmosférica, atingiu alguns locais de Cariacica e Vitória e elevou o volume de atendimentos na noite deste domingo (21). A empresa disse que que equipes da concessionária foram mobilizadas para o atendimento das ocorrências a fim de restabelecer o fornecimento de energia o quanto antes.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) e a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) foram procuradas para comentar sobre o alagamento no terminal. Até o fechamento teste texto, não havia resposta dos órgãos demandados.

Rua alagada em Tabuazeiro, em Vitória Crédito: Leitor/Reprodução

De acordo com a Prefeitura de Vitória, foram registrados alagamentos em diferentes pontos da cidade e equipes da administração municipal estiveram de prontidão. A Prefeitura de Vila Velha também informou que foram registrados "pontos momentâneos de retenção de água", e as equipes também se mobilizaram para atenuar os impactos do temporal.