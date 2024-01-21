Árvore cai em cima de centro cultural em Nova Venécia durante chuva

Fortes chuvas atingiram a cidade de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (20) e madrugada de domingo (21) e provocaram estragos em diversos locais do município. Um dos locais atingidos foi Centro Cultural Casarão, cartão-postal veneciano. Uma árvore caiu sobre o local em razão dos fortes ventos durante a madrugada. O telhado, vidraças e até o carro da Secretaria de Cultura da cidade foram danificados.
No bairro Filomena, o cadeado de um portão quebrou após não resistir a força do vento e por pouco não foi levado pelo vendaval. Segundo a Defesa Civil de Nova Venécia, até o momento da publicação desta reportagem não havia registros de desabrigados ou desalojados.